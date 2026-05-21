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प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच विवाद, एसआरएन अस्पताल में हड़ताल, कई थानों की फोर्स तैनात

धरने पर बैठे डॉक्टर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : वकीलों और जूनियर डॉक्टरों के बीच झड़प का मामला तुल पकड़ता जा रहा है. बुधवार दोपहर बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर दी थीं, लेकिन रात में वकीलों की तरफ से अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद डॉक्टर फिर से भड़क गए. घटना के दूसरे दिन गुरुवार को डॉक्टर लामबंद हो गए और कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए. इससे एसआरएन अस्पताल में अन्य जिलों से आने वाले मरीज और तीमारदार परेशान हैं. सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से दर्जनों थाने की फोर्स हॉस्पिटल में तैनात क गई है. डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, धरने पर बैठे रहेंगे. हमें डर बना हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं. हम इस माहौल में रहकर मरीजों का इलाज कैसे करेंगे. प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच विवाद. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, स्वरूपरानी अस्पताल में बुधवार सुबह हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता जागृति शुक्ला को घायल होने पर इलाज के लिए लाया गया था. साथी अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने मारपीट की, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि मारपीट पहले घायल जागृति के तीमारदारों ने की. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया.