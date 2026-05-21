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प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच विवाद, एसआरएन अस्पताल में हड़ताल, कई थानों की फोर्स तैनात

डॉक्टर अस्पताल में धरने पर बैठे हैं. हड़ताल होने से OPD में आने वाले मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है.

धरने पर बैठे डॉक्टर.
धरने पर बैठे डॉक्टर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 4:19 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 4:40 PM IST

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प्रयागराज : वकीलों और जूनियर डॉक्टरों के बीच झड़प का मामला तुल पकड़ता जा रहा है. बुधवार दोपहर बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर दी थीं, लेकिन रात में वकीलों की तरफ से अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद डॉक्टर फिर से भड़क गए. घटना के दूसरे दिन गुरुवार को डॉक्टर लामबंद हो गए और कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए. इससे एसआरएन अस्पताल में अन्य जिलों से आने वाले मरीज और तीमारदार परेशान हैं.

सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से दर्जनों थाने की फोर्स हॉस्पिटल में तैनात क गई है. डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, धरने पर बैठे रहेंगे. हमें डर बना हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं. हम इस माहौल में रहकर मरीजों का इलाज कैसे करेंगे.

प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच विवाद. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, स्वरूपरानी अस्पताल में बुधवार सुबह हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता जागृति शुक्ला को घायल होने पर इलाज के लिए लाया गया था. साथी अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने मारपीट की, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि मारपीट पहले घायल जागृति के तीमारदारों ने की. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया.

बुधवार देर शाम वकीलों ने डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इस बात की जानकारी होते ही वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा. गुरुवार सुबह अस्पताल में सैकड़ों जूनियर और सीनियर रेजिडेंट इकट्ठे हो गए. सुबह से कोई भी कार्य नहीं किया. आकस्मिक सेवा ठप कर दी. पंजीकरण काउंटर को बंद करा दिया गया.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में महिला अधिवक्ताओं का एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, जिसकी प्रैक्टिस पिछले सप्ताह से चल रही है. शहर के अलग-अलग इलाकों से महिला अधिवक्ता और छात्राएं सुबह प्रैक्टिस के लिए आती हैं. इसी दौरान रास्ते में महिला वकील जागृति शुक्ला का एक्सीडेंट हो गया.

आरोप है कि डॉक्टर को जगाने पर बवाल बढ़ गया. फिलहाल डॉक्टर और वकील दोनों हड़ताल पर हैं. मामले में अज्ञात जूनियर डॉक्टरों पर कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है.

एसआरएन अस्पताल आए सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह का कहना है कि विवाद को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है. दोनों पक्षों में आक्रोश है. फिलहाल आकस्मिक सेवाएं तो अभी शुरू नहीं हो सकी हैं, लेकिन पंजीकरण कराया जा रहा है, ताकि जो भी डॉक्टर ओपीडी में बैठे हैं उनको मरीज अपनी बीमारी दिखा सकें.

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Last Updated : May 21, 2026 at 4:40 PM IST

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