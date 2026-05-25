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लक्सर के पत्रकारों ने तहसील कर्मचारी पर लगाया अभद्रता का आरोप, विधायकों ने भी खुलकर किया समर्थन

हरिद्वार के लक्सर के पत्रकारों और तहसील कर्मी के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. अब विधायकों ने भी पत्रकारों को समर्थन दिया है.

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लक्सर के पत्रकारों ने तहसील कर्मचारी पर लगाया अभद्रता का आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 25, 2026 at 4:56 PM IST

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लक्सर: हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील इन दिनों पत्रकारों और सरकारी कर्मचारियों के बीच विवाद को लेकर चर्चा में है. तहसील परिसर में मीडिया कर्मियों और तहसील कर्मचारी के बीच विवाद ने आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया है. पत्रकार संगठनों के साथ अब किसान, प्रधान संगठन और लक्सर और खानपुर विधायक भी खुलकर समर्थन में उतर आए हैं.

लक्सर तहसील परिसर में मीडिया कर्मियों और एक सरकारी कर्मचारी के बीच हुआ विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. दरअसल, तहसील में नाजिर के पद पर तैनात खुशहाल सिंह रावत और लक्सर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण सैनी समेत अन्य पत्रकारों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया. इस मामले के बाद पत्रकारों में भारी नाराजगी देखने को मिली और बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी तहसील परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए. पत्रकार संगठन का आरोप है कि कर्मचारी ने उनके साथ अभद्रता की. जबकि तहसील कर्मचारी इन आरोपों पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं.

मामला बढ़ने के साथ ही अब पत्रकारों के समर्थन में विभिन्न किसान संगठन, प्रधान संगठन और लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और खानपुर विधायक उमेश शर्मा भी उतर गए हैं. सभी ने संबंधित कर्मचारी के तत्काल स्थानांतरण की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की. पत्रकार संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 29 मई तक संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. बालावाली तिराहे से तहसील सभागार तक विशाल प्रदर्शन और बाद तहसील सभागार में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा.

विधायक मोहम्मद शहजाद ने दिया समर्थन: लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने लक्सर में पत्रकारों के साथ तहसील कर्मचारी द्वारा की गई अभद्रता की कड़ी निंदा की. साथ ही उन्होंने लक्सर प्रेस क्लब को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही. विधायक ने कहा कि,

एसडीएम के सामने पत्रकारों को तहसील कर्मचारियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. एसडीएम को मौके पर ही कर्मचारियों को रोकना चाहिए था.
-मोहम्मद शहजाद, लक्सर विधायक-

विधायक उमेश कुमार का भी मिला समर्थन: विधायक उमेश कुमार भी पत्रकारों के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि,

यदि पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र या पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पत्रकार लोकतंत्र का अहम स्तंभ है और उनकी आवाज दबाने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
-उमेश कुमार, खानपुर विधायक-

दोनों पक्षों से बैठकर वार्ता की जाएगी और जल्दी ही समस्या का समाधान किया जाएगा.
-अनिल शुक्ला, एसडीएम, लक्सर-

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