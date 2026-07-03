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हापुड़ में महिला थाने पहुंचा पति-पत्नी का विवाद; पति बोला-"पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर डाले वीडियो, मेरे फॉलोअर्स घटे"

हापुड़ : जिले के थाना धौलाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. करीब चार महीने पहले हुई शादी के बाद पति-पत्नी का विवाद थाने पहुंचा. इस दौरान युवक ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पत्नी की ओर से कई आरोप लगाते हुए वीडियो डाले गये हैं, जिससे उसके फॉलोअर्स घट गए हैं.





पुलिस के अनुसार, थाना धौलाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शादी जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना चर्चा के रहने वाले एक युवक के साथ सात फरवरी 2026 को हुई थी. विवाहिता के परिजनों ने 29 जून को महिला थाने में प्रार्थना पत्र देकर अपनी बेटी के पति और उसके परिजनों पर दहेज की मांग, मारपीट और जान से मारने का प्रयास का आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया था.

महिला थाने पहुंचकर आरोपी युवक ने बताया कि वह एक यूट्यूबर है और एक से डेढ़ लाख रुपये कमाता है. आरोपी ने बताया कि शादी के बाद से ही हम लोगों में झगड़ा हो गया था. इसके बाद उसकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ वीडियो डाले. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार फॉलोअर्स घटते जा रहे हैं.

आरोपी ने बताया कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, लेकिन पत्नी की ओर से मेरे खिलाफ आरोप लगाकर जो वीडियो डाले गये उससे काफी फाॅलोअर्स घट गये हैं. उसने बताया कि हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए हैं. आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता है.