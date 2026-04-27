HRTC महिला कंडक्टर और रिटायर्ड फौजी के बीच बस किराए को लेकर विवाद, यूनियन ने सदर थाने में दर्ज कराई शिकायत
महिला कंडक्टर ने गाली-गलौज के आरोप लगाए हैं. एचआरटीसी परिचालक यूनियन ने शिकायत दर्ज करवाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 2:47 PM IST
मंडी: एचआरटीसी परिचालक और एक भूतपूर्व सैनिक के बीच बस किराए को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद एचआरटीसी परिचालक यूनियन ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है और उचित कार्रवाई की मांग उठाई है. इसके साथ ही यूनियन ने आरएम मंडी को भी इस संबंध में शिकायत भेजी है. यूनियन पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बस रूट बंद करने के साथ-साथ धरना-प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे.
HRTC कंडक्टर और पूर्व सैनिक के बीच विवाद
बस कंडक्टर मीनू शर्मा ने बताया कि, "एचआरटीसी की बस मंडी से पेड़ी नैरचोक रूट के लिए रवाना हुई थी. रास्ते में एक रिटायर्ड फौजी बस में सवार हुए. जब उनसे किराया मांगा, तो उन्होंने एक कार्ड दिखाते हुए कहा कि उन्हें परमवीर चक्र मिला है और इसलिए वे किराया नहीं देंगे. इस पर हमने अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हिम बस कार्ड के अलावा कोई अन्य कार्ड मान्य नहीं है. इसी बात को लेकर परिचालक और भूतपूर्व सैनिक के बीच बहस बढ़ गई."
HRTC यूनियन ने दर्ज कराई शिकायत
मामला विवाद में बदल गया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद एचआरटीसी परिचालक यूनियन ने कड़ा विरोध जताते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है. यूनियन का कहना है कि परिचालकों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है.
'हिम बस पास' लेकर चलना अनिवार्य
HRTC कंडक्टर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार जिन भी वर्गों को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है. उनके लिए यात्रा के दौरान 'हिम बस पास' लेकर चलना अनिवार्य है. हिम बस पास केआधार पर निशुल्क यात्रा की अनुमति है. यूनियन से हमारी मांग है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो, ताकि कंडक्टर बेफिक्र होकर काम कर सकें."
HRTC कंडक्टर यूनियन ने जताई नाराजगी
वहीं, HRTC कंडक्टर यूनियन के प्रदेश मीडिया प्रभारी ललित राजपूत ने इस घटना पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा है, हमारी सहयोगी मीनू शर्मा के साथ दुर्व्य ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है. अगर एक हफ्ते के भीतर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो मंडी-पैड़ी रूट पर बस सेवा बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी निगम और प्रबंधन की होगी.
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