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नगरपालिका कचरा उठाने वाली टीम और ठेला संचालक में विवाद, मारपीट और लारी में तोड़फोड़ के आरोप

शिकायत के अनुसार विवाद कचरा डालने में हुई देरी बताया गया है.

Operators lifting the trolley
लारी को उठाते संचालक (Source- Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 9:59 PM IST

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सिरोही: जिले के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र के मानपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास मंगलवार शाम करीब 7 बजे नगरपालिका की कचरा पात्र उठाने वाली टीम पर ठेले संचालक के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं. घटना के बाद इलाके में हंगामे का माहौल बन गया.

आबूरोड शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करते हुए शांतिभंग के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच की जा रही है तथा शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मानपुर क्षेत्र में लारी लगाकर रोजी-रोटी चलाने वाले मोहम्मद समीर ने शहर थाने में शिकायत देकर बताया कि शाम करीब 6:30 बजे वह अपनी लारी के पास खड़ा था. इसी दौरान नगरपालिका की कचरा उठाने वाली गाड़ी मौके पर पहुंची. कचरा डालने में देरी होने की बात को लेकर टीम में शामिल कर्मचारियों और ठेले पर काम करने वाले युवक नारायण के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नगरपालिका टीम के कुछ सदस्य नीचे उतर आए और गालीगलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

पढ़ें: सिरोही में युवक की मौत पर बवाल, संदिग्ध आरोपियों के घर पर तोड़फोड़, जानिए मामला

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ देर बाद 8 से 10 अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने लाठियों व डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान ठेले संचालक की लारी को सड़क पर पलट दिया गया तथा उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई. लारी में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे संचालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. वहीं पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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ALLEGATION OF VANDALISM OF CART
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MUNICIPAL GARBAGE COLLECTION TEAM
कचरा डालने में देरी पर विवाद
ALLEGATIONS OF ASSAULT

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