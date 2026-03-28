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जींद में किसानों और अधिकारियों के बीच विवाद खत्म, आंदोलन वापस, डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा 'कोई चूक हुई उसकी मैं माफी मांगता हूं'

'सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में थे डीसी, इसलिए लेट पहुंचे थे': इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित चार और पांच अप्रैल के दौरे के समय किसानों के साथ बातचीत करवाने का आश्वासन दिया. इसके बाद किसानों ने सहमति जताई और उन्होंने धरना स्थगित कर दिया. उन्होंने बताया कि "24 मार्च को जब किसानों ने शिव कॉलोनी से लेकर लघु सचिवालय परिसर तक प्रदर्शन किया था तो डीसी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में होने के कारण समय पर ज्ञापन लेने में थोड़ी देरी से पहुंचे थे. इससे नाराज होकर किसानों ने डीसी के तबादले की मांग की थी."

जींद: भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर 24 मार्च को लघु सचिवालय परिसर जींद में प्रदर्शन किया गया था. प्रदर्शन के दौरान लघु सचिवालय परिसर में डीसी के द्वारा समय पर ज्ञापन नहीं लेने के विरोध में शुक्रवार को भाकियू ने ईक्कस गांव में धरना दिया. भाकियू द्वारा धरना दिए जाने की सूचना पर एसडीएम सत्यवान मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किसान नहीं माने. बाद में डीसी मोहम्मद इमरान रजा और डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा मौके पर पहुंचे.

27 मार्च तक डीसी के तबादला की थी मांगः भाकियू नेताओं का कहना था कि अगर 27 मार्च तक डीसी का तबादला नहीं किया गया तो वे जींद-हांसी रोड पर जाम लगाएंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे में उनका विरोध किया जाएगा. इसी के चलते भाकियू नेता ईक्कस गांव में एकत्रित हुए और वहां धरना दिया. बाद में डीसी और डिप्टी स्पीकर के आश्वासन पर भाकियू नेता राजी हुए और मुख्यमंत्री के साथ वार्ता को लेकर सहमत हुए.

'किसान बैलगाड़ी का नंबर कहां से लाएं': भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने कहा कि सरकार के नए नियमों के अनुसार अनाज मंडियों में किसानों द्वारा फसल लाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों पर नंबर होगा, तभी अनाज मंडी में प्रवेश होगा, जबकि छोटे किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं हैं, वे किराए के साधनों या बैलगाड़ी में मंडी तक फसल लाते हैं. किसान बैलगाड़ी का नंबर कहां से लाएं.

'पहले की तरह ओटीपी से ही गेट पास काटे जाएं': भाकियू के नेताओं ने कहा कि "नए नियमों के अनुसार मंडियों में फसल लाने का समय जो निर्धारित किया है, वह गलत है क्योंकि किसान ने अगर खेत से रात में फसल काट ली ती उसकी मजबूरी है की वह रात को ही फसल लाकर मंडी में डालेगा. नए नियमों के अनुसार गेट पास कटवाने के लिए उसी व्यक्ति का होना आवश्यक है जिसके नाम फसल रजिस्ट्रेशन है, यह संभव नहीं होगा, क्योंकि फसल रजिस्ट्रेशन अधिकतर बुजर्गों और महिलाओं के नाम पर है. देर सवेर उन्हें साथ लाना संभव नहीं होगा. पहले की तरह ओटीपी से ही गेट पास काटे जाएं."

भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोधः भाकियू के नेताओं ने कहा कि "भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हो रही है, भारतीय किसान यूनियन उसका विरोध करती है. उन्होंने कहा कि कि यह ट्रेड डील लागू हुई तो देश के किसानों पर इसका भारी असर पड़ेगा और किसान आंदोलन करने पर मजबूर होंगे."