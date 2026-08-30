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गोंडा में बिजली कर्मियों और पब्लिक के बीच विवाद; JE ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस

गोंडा में बिजली कर्मियों और पब्लिक के बीच विवाद. ( Photo Credit:: ETV Bharat )

गोंडा: बिजली न मिलने परेशान ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों से कहा कि हनुमान चालीसा हाथ पर रखकर कसम खाओ कि 24 घंटे में कितनी बिजली देते हो. विवाद बढ़ने पर अवर अभियंता ने तीन नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. दरअसल, गोंडा जिले में इन दोनों बिजली कटौती से लगातार स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बिजली कटौती से अब ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है. कुछ ऐसी ही तस्वीर कटरा विधानसभा के विद्युत उपकेंद्र कटरा ग्रामीण से सामने आई है. अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर ग्रामीण 28 अगस्त को रात 9 बजे पावर हाउस पहुंचे और जब पावर हाउस के कर्मचारियों से लाइट न देने को लेकर पूछताछ की तो पावर हाउस के कर्मचारी ने ठीक से जवाब नहीं दिया. लोग अपने साथ हनुमान चालीसा लेकर के गए थे. कर्मचारियों के हाथ में पड़ा कर कहा कि हनुमान चालीसा की कसम खाइए कि 24 घंटे में आप कितने घंटे लाइट देते हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में अघोषित बिजली कटौती को लेकर के उपभोक्ता और पावर हाउस पर तैनात बिजली कर्मचारियों के बीच आपसी कहासुनी और बहसबाजी हो रही है.