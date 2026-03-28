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छोटू सिंह रावणा और रविन्द्र सिंह भाटी के बीच कमेंट को लेकर विवाद, विधायक पर धमकी देने का आरोप

रावणा ने विधायक पर धमकी देने का आरोप लगाया है. भाटी ने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति को पहले वास्तविकता पता कर लेनी चाहिए.

छोटू सिंह रावणा और रविन्द्र सिंह भाटी
छोटू सिंह रावणा और रविन्द्र सिंह भाटी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
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बाड़मेर: राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बीच विवाद खड़ा हो गया है. दोनों के बीच विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक कमेंट के बाद हुई. छोटूसिंह रावणा ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर फोन करके धमकाने का आरोप लगाया है, जबकि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि वो जिम्मेदारी व्यक्ति हैं और टिप्पणी या प्रतिक्रिया करने से पहले वस्तुस्थिति पता कर लेनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि किसी का टूल नही बनना चाहिए.

हाल ही में एक वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें एक बच्चे ने स्विमिंग पूल के उद्घाटन पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी को आमंत्रित किया था. इस वीडियो के बाद विधायक ने बच्चे से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. इसके बाद एक अन्य वीडियो सामने आया जिसमें एक कथित कैंसर पीड़ित बच्चा भावुक होकर कहता नजर आया कि उसने विधायक को कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला. इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा.

सुनिए क्या बोले छोटू सिंह रावणा और रविन्द्र सिंह भाटी (ETV Bharat Barmer)

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धमकी देने का आरोप: इस बच्चे के वीडियो पर राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावण ने कमेंट करते हुए लिखा कि 'अगर यह बच्चा रील स्टार होता तो सभी नेता उसके पास होते'. छोटू सिंह ने आरोप लगाया कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उनके इस कमेंट के बाद रात को 11 बजे फोन करके धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी और कहा कि 'दो बार आपको छोड़ दिया है, अब जो कर रहे हो वह ठीक नही है, यह मेरा लास्ट कॉल है ' छोटू सिंह का कहना है कि यह उनका एक सामान्य कमेंट था. जैसे सोशल मीडिया पर यूजर्स करते हैं. रावणा ने वीडियो जारी हुई यह भी कहा कि वह एक कलाकार हैं और अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपशब्द या गाली-गलौच नहीं की, केवल एक सामान्य कमेंट किया था. ऐसे में उन्हें इस तरह फोन कर धमकाना उचित नहीं है.

रविंद्र सिंह भाटी का प्रतिक्रिया: इस पूरे मामले को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि उन्होंने वो उस पर टिप्पणी, जिसपर उन्हें पता नही थी कि बच्चे की हकीकत स्थिति क्या है. भाटी ने कहा कि कोई जरूरतमंद आता है तो उसे मना नहीं करते हैं, जब कभी ऐसा विषय आता है तो उसके गंभीरता से लेते हैं. उसके बाद भी अगर कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इस तरह से करता है तो गलत है. भाटी ने कहा कि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और टिप्पणी या प्रतिक्रिया करने से पहले वस्तुस्थिति पता कर लेनी चाहिए.

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भजन गायक छोटू सिंह रावणा
भाटी पर धमकी देने का आरोप
वीडियो पर कमेंट को लेकर विवाद
CONTROVERSY OVER A COMMENT

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