MCD सदन आप और कांग्रेस की महिला पार्षदों के बीच भिड़ंत, मेयर के माइक में तोड़फोड़ का आरोप
बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद ने आप पार्षद को लेकर टिप्पणी की, जिसपर सदन में हंगामा शुरू हो गया. क्या है पूरा मामला, पढ़ें खबर..
Published : October 22, 2026 at 8:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ. आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के महिला पार्षदों के बीच विवाद के बाद आप पार्षद शगुफ्ता चौधरी मेयर की डेस्क तक पहुंच गईं. उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग और पार्षद भी पहुंचे. इस दौरान मेयर के माइक को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगा. स्थिति को देखते हुए मेयर को सुरक्षा गार्डों की मदद से सदन से सुरक्षित बाहर निकलना पड़ा.
दरअसल, बैठक की शुरुआत में आप पार्षदों ने बजट को लेकर भाजपा के खिलाफ विरोध जताया. इसके बाद जब चर्चा शुरू हुई तो मेयर ने कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को अपनी बात रखने का मौका दिया. इस पर आप पार्षदों ने आपत्ति जताई. उनका कहना था कि पहले उन्हें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए. इसे लेकर सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी.
इसी दौरान नाजिया दानिश ने आप पार्षद शगुफ्ता चौधरी के कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल होने को लेकर टिप्पणी कर दी. शगुफ्ता चौधरी ने इसे निजी टिप्पणी बताते हुए विरोध किया और मेयर की डेस्क तक पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिनके साथ अंकुश नारंग अन्य नेता भी पहुंचे. शगुफ्ता चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है और भाजपा के इशारे पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ निजी टिप्पणी की गई. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षद की वजह से उनके हाथ में चोट आई है.
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वहीं, नाजिया दानिश ने निजी टिप्पणी करने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह राजनीतिक टिप्पणी थी, न कि किसी पर निजी हमला. पूरे घटनाक्रम पर मेयर प्रवेश वाही ने आप पार्षदों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि 'आप' की महिला पार्षद उनकी डेस्क तक पहुंच गईं, जिसके कारण उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी. उन्होंने माइक के तोड़फोड़ किए जाने का भी आरोप लगाया. साथ ही कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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