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MCD सदन आप और कांग्रेस की महिला पार्षदों के बीच भिड़ंत, मेयर के माइक में तोड़फोड़ का आरोप

एमसीडी सदन में हुआ हंगामा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ. आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के महिला पार्षदों के बीच विवाद के बाद आप पार्षद शगुफ्ता चौधरी मेयर की डेस्क तक पहुंच गईं. उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग और पार्षद भी पहुंचे. इस दौरान मेयर के माइक को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगा. स्थिति को देखते हुए मेयर को सुरक्षा गार्डों की मदद से सदन से सुरक्षित बाहर निकलना पड़ा.

दरअसल, बैठक की शुरुआत में आप पार्षदों ने बजट को लेकर भाजपा के खिलाफ विरोध जताया. इसके बाद जब चर्चा शुरू हुई तो मेयर ने कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को अपनी बात रखने का मौका दिया. इस पर आप पार्षदों ने आपत्ति जताई. उनका कहना था कि पहले उन्हें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए. इसे लेकर सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी.