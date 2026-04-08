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गोरखपुर : "यूनिवर्सिटी क्या तुम्हारे बाप की है?" DDU में छात्र और परीक्षा नियंत्रक के बीच लेट फीस को लेकर विवाद

परीक्षा नियंत्रक डॉ. कुलदीप सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य नियंता को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है.

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छात्र और परीक्षा नियंत्रक के बीच विवाद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:44 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 4:59 PM IST

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गोरखपुर: शिक्षा के मंदिरों में छात्र और शिक्षक के बीच अमर्यादित आचरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी सामने आया है. जहां लॉ के एक छात्र ने विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था को संभालने वाले परीक्षा नियंत्रक से बदसलूकी की है. छात्र ने कहा कि "यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की नहीं है कि जो तुम चाहोगे वही होगा."

जानकारी के अनुसार छात्र और चीफ प्रॉक्टर के बीच लेट फीस माफ करने को लेकर बहस हो गई, जिसमें छात्र ने कहा- "क्या तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है, जो चाहोगे वही होगा." इस मामले में चीफ प्रॉक्टर ने थाना कैंट में छात्र के खिलाफ अभद्रता और धमकी के मामले में तहरीर दे दिया है. वहीं, कैंट थाने के कोतवाल संजय सिंह ने इस मामले में कहा है कि घटना की विवेचना की जा रही है, जो उपयुक्त होगा कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

परीक्षा नियंत्रक को धमकी

दरअसल, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीते सोमवार 6 अप्रैल को लॉ स्टूडेंट चंदन यादव दोपहर 2 बजे एक छात्र राहुल कुमार को लेकर प्रशासनिक भवन स्थित परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचा. चंदन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलदीप सिंह पर लेट फीस माफ कर परीक्षा फार्म भरवाने का दबाव बना रहा था. परीक्षा नियंत्रक ने नियमों का हवाला देते हुए विलंब शुल्क माफ नहीं करने की बात कहते हुए छात्र को समझाने का प्रयास किया. इससे छात्र चंदन यादव गुस्से में आकर परीक्षा नियंत्रक को देख लेने की धमकी देने लगा.

इस दौरान दोनों में बहस और नोक-झोंक होने लगी. छात्र चंदन यादव ने परीक्षा नियंत्रक को यहां तक कह दिया कि क्या तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है? छात्र चंदन यादव गुस्से में आकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कार्यालय में हंगामा करने लगा. इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी भी घबरा गए. सुरक्षा में लगे गार्ड और कर्मचारियों ने उसे पकड़कर परीक्षा नियंत्रक के कक्ष से बाहर निकाला. छात्र और परीक्षा नियंत्रक के बीच हो रही नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें छात्र परीक्षा नियंत्रक का दिमाग ठीक करने की बात भी कहता दिख रहा है.

परीक्षा नियंत्रक ने कहा- तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है

बताया जा रहा है कि चंदन यादव ने पहले परीक्षा नियंत्रक से कहा कि वह विलंब शुल्क माफ नहीं कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देकर चले जाएं. बताया जा रहा है कि इस पर परीक्षा नियंत्रक ने छात्र को कहा कि तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, जो यहां से चला जाऊं. इसके जवाब में चंदन ने कहा "क्या तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है. दिमाग ठीक कर देंगे." इस बयान के बाद मामला और गंभीर हो गया.

इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं
घटना के बाद परीक्षा नियंत्रक डॉ. कुलदीप सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य नियंता को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में प्रॉक्टर डॉ. टीएन मिश्रा ने बताया कि मामले की शिकायत कैंट थाने में दे दी गई है. किसी भी छात्र द्वारा इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. छात्र के खिलाफ जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी. एलएलबी छात्र चंदन यादव इससे पहले भी विश्वविद्यालय में विवादों के घेरे में रह चुका है. 30 सितंबर 2025 को विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर बिना अनुमति के भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन के बैनर तले 'हम ले के रहेंगे आज़ादी, बीजेपी और आरएसएस से आजादी जैसे विवादित नारा लगाए दिखाई दिया था.

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Last Updated : April 8, 2026 at 4:59 PM IST

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