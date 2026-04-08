ETV Bharat / state

गोरखपुर : "यूनिवर्सिटी क्या तुम्हारे बाप की है?" DDU में छात्र और परीक्षा नियंत्रक के बीच लेट फीस को लेकर विवाद

गोरखपुर: शिक्षा के मंदिरों में छात्र और शिक्षक के बीच अमर्यादित आचरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी सामने आया है. जहां लॉ के एक छात्र ने विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था को संभालने वाले परीक्षा नियंत्रक से बदसलूकी की है. छात्र ने कहा कि "यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की नहीं है कि जो तुम चाहोगे वही होगा."

जानकारी के अनुसार छात्र और चीफ प्रॉक्टर के बीच लेट फीस माफ करने को लेकर बहस हो गई, जिसमें छात्र ने कहा- "क्या तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है, जो चाहोगे वही होगा." इस मामले में चीफ प्रॉक्टर ने थाना कैंट में छात्र के खिलाफ अभद्रता और धमकी के मामले में तहरीर दे दिया है. वहीं, कैंट थाने के कोतवाल संजय सिंह ने इस मामले में कहा है कि घटना की विवेचना की जा रही है, जो उपयुक्त होगा कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.



परीक्षा नियंत्रक को धमकी

दरअसल, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीते सोमवार 6 अप्रैल को लॉ स्टूडेंट चंदन यादव दोपहर 2 बजे एक छात्र राहुल कुमार को लेकर प्रशासनिक भवन स्थित परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचा. चंदन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलदीप सिंह पर लेट फीस माफ कर परीक्षा फार्म भरवाने का दबाव बना रहा था. परीक्षा नियंत्रक ने नियमों का हवाला देते हुए विलंब शुल्क माफ नहीं करने की बात कहते हुए छात्र को समझाने का प्रयास किया. इससे छात्र चंदन यादव गुस्से में आकर परीक्षा नियंत्रक को देख लेने की धमकी देने लगा.

इस दौरान दोनों में बहस और नोक-झोंक होने लगी. छात्र चंदन यादव ने परीक्षा नियंत्रक को यहां तक कह दिया कि क्या तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है? छात्र चंदन यादव गुस्से में आकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कार्यालय में हंगामा करने लगा. इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी भी घबरा गए. सुरक्षा में लगे गार्ड और कर्मचारियों ने उसे पकड़कर परीक्षा नियंत्रक के कक्ष से बाहर निकाला. छात्र और परीक्षा नियंत्रक के बीच हो रही नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें छात्र परीक्षा नियंत्रक का दिमाग ठीक करने की बात भी कहता दिख रहा है.