करौली की करसाई पंचायत में पंच चुनाव पर विवाद, प्रत्याशी की शिकायत-42 मत से विजयी...फिर भी नहीं मिला जीत का प्रमाण पत्र
वार्ड तीन की प्रत्याशी ने मतदान टीम पर कार्रवाई, विपक्षी उम्मीदवार को जारी प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की.
Published : November 28, 2026 at 11:41 AM IST
करौली: जिले की करसाई पंचायत में पंच चुनाव के परिणाम और निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर विवाद हो गया. वार्ड 3 से पंच का चुनाव लड़ने वाली लाखन्ती ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपी. इसमें रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शिकायतकर्ता का दावा है कि मतगणना में 42 मतों से जीतने के बावजूद निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि चुनाव हारने वाली प्रत्याशी नर्वदा को प्रमाण पत्र दे दिया.
मामले की जांच: उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. शिकायतकर्ता लाखंती एवं पूर्व जनप्रतिनिधि कुंजीलाल समेत अन्य ने बताया कि 16 अक्टूबर को करसाई में पंच एवं सरपंच पद का चुनाव हुआ. वार्ड 3 से लाखंती और नर्वदा मैदान में थीं. लाखंती को 154 व नर्वदा को 112 मत मिले. लाखंती 42 मत से विजयी रही. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मतगणना के ये आंकड़े निर्वाचन परिणाम शीट में दर्ज हैं. इसकी प्रमाणित प्रति भी जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की है. शिकायत में आरोप लगाया है कि रिटर्निंग अधिकारी और अन्य चुनावकर्मियों ने लाखंती को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया. चुनाव हारने वाली प्रत्याशी नर्वदा को प्रमाण पत्र दे दिया. शिकायतकर्ता ने अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की.
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उप सरपंच चुनाव में नहीं ले सकी भाग: शिकायतकर्ता लाखंती का आरोप है कि पंच पद का प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण 17 अक्टूबर को उप सरपंच चुनाव में भाग नहीं ले सकीं जबकि नर्वदा ने उस चुनाव में मतदान किया. शिकायतकर्ता के अनुसार नर्वदा मतदान की पात्र नहीं थीं. शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपकर रिटर्निंग अधिकारी के निलंबन, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने, नर्वदा को जारी प्रमाण पत्र निरस्त कर वापस लेने और लाखंती को वार्ड 3 का निर्वाचित पंच घोषित कर प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की. करसाई में उप सरपंच चुनाव दोबारा कराने की मांग उठाई. शिकायत की प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली तथा राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को भी भेजी है.
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