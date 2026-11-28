ETV Bharat / state

करौली की करसाई पंचायत में पंच चुनाव पर विवाद, प्रत्याशी की शिकायत-42 मत से विजयी...फिर भी नहीं मिला जीत का प्रमाण पत्र

जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देने पहुंची वार्ड तीन से प्रत्याशी लाखंती एवं अन्य ( ETV Bharat Karauli )

करौली: जिले की करसाई पंचायत में पंच चुनाव के परिणाम और निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर विवाद हो गया. वार्ड 3 से पंच का चुनाव लड़ने वाली लाखन्ती ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपी. इसमें रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शिकायतकर्ता का दावा है कि मतगणना में 42 मतों से जीतने के बावजूद निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि चुनाव हारने वाली प्रत्याशी नर्वदा को प्रमाण पत्र दे दिया.

मामले की जांच: उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. शिकायतकर्ता लाखंती एवं पूर्व जनप्रतिनिधि कुंजीलाल समेत अन्य ने बताया कि 16 अक्टूबर को करसाई में पंच एवं सरपंच पद का चुनाव हुआ. वार्ड 3 से लाखंती और नर्वदा मैदान में थीं. लाखंती को 154 व नर्वदा को 112 मत मिले. लाखंती 42 मत से विजयी रही. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मतगणना के ये आंकड़े निर्वाचन परिणाम शीट में दर्ज हैं. इसकी प्रमाणित प्रति भी जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की है. शिकायत में आरोप लगाया है कि रिटर्निंग अधिकारी और अन्य चुनावकर्मियों ने लाखंती को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया. चुनाव हारने वाली प्रत्याशी नर्वदा को प्रमाण पत्र दे दिया. शिकायतकर्ता ने अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की.