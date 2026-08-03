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उदयपुर के गुलाबबाग में सखी सोमवार मेले से पहले मेन गेट पर ताला लगाने से विवाद, व्यापारियों के विरोध पर खोला गया लॉक

गुलाबबाग के आगे विरोध जताते व्यापारी एवं भाजपा नेता राठौड़ ( ETV Bharat Udaipur )