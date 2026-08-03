ETV Bharat / state

उदयपुर के गुलाबबाग में सखी सोमवार मेले से पहले मेन गेट पर ताला लगाने से विवाद, व्यापारियों के विरोध पर खोला गया लॉक

नगर निगम ने कहा कि पार्क में अव्यवस्थित दुकानें लगाने, अनियंत्रित वाहन खड़े करने और कचरा फैलने से रोकने के उद्देश्य से व्यवस्था बदली थी.

Traders and BJP leader Rathore protesting near Gulab Bagh.
गुलाबबाग के आगे विरोध जताते व्यापारी एवं भाजपा नेता राठौड़ (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर मे ऐतिहासिक गुलाबबाग में सखी सोमवार मेले से पहले मुख्य गेट पर ताला लगाने से विवाद हो गया. मेले की तैयारी के दौरान दुकानदारों के वाहनों की एंट्री को लेकर नगर निगम प्रशासन और व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई. देखते ही देखते पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि इस बार सावन का पारंपरिक मेला नहीं किया जाएगा. इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई. इसके बाद जनप्रतिनिधियों को हस्तक्षेप करना पड़ा.

विवाद बढ़ने पर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया कि सखी सोमवार मेले पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. पार्क में अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगाने, अनियंत्रित रूप से वाहन खड़े करने और कचरा फैलने से रोकने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई थी. आयुक्त ने कहा, व्यापारी सामान उतारने के लिए वाहन पार्क के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन सामान उतारने के बाद वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करना होगा. पार्क की स्वच्छता बनाए रखने के लिए निगम की विशेष सफाई टीम तैनात की गई है. इसके बाद मेले का संचालन सुचारू रूप से शुरू करवा दिया गया.

गुलाबबाग के आगे विरोध जताते व्यापारी एवं भाजपा नेता राठौड़ (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:उदयपुर नगर निगम की कार्रवाई, पिछोला झील में रात में दौड़ रही पांच नावें सीज

ऐसे शुरू हुआ विवाद: असल में विवाद की शुरुआत सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुई, जब नगर निगम के पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने गुलाबबाग के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया. उस समय कई व्यापारी और दुकानदार अपना सामान लेकर पार्क के भीतर दुकानें लगाने पहुंचे थे. निगम ने मुख्य द्वार पर होमगार्ड तैनात कर दिए. दुकानदारों के साथ उनके वाहनों की एंट्री रोक दी गई. बिना पूर्व सूचना के गेट बंद किए जाने से व्यापारी आक्रोशित हो गए और मौके पर विरोध प्रदर्शन तथा नारेबाजी शुरू कर दी.

भाजपा अध्यक्ष राठौड़ पहुंचे: विवाद की सूचना मिलने पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ अन्य पदाधिकारियों के साथ गुलाबबाग पहुंचे. उन्होंने मौके पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना से फोन पर बात कर विरोध दर्ज कराया. राठौड़ ने कहा, सफाई या व्यवस्था का हवाला देकर ऐतिहासिक मेले के दौरान इस तरह अचानक गेट बंद करना या पाबंदी लगाना उचित नहीं है. सफाई की चिंता है तो निगमकर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिए. भाजपा नेताओं के विरोध के बाद निगम प्रशासन ने मुख्य द्वार का ताला खुलवा दिया.

पढ़ें: उदयपुर में हरियाली अमावस्या की धूम, दो दिवसीय मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग - Hariyali Amavasya - ORGANIZING A FAIR

TAGGED:

DISPUTE OVER LOCKING AT GULAB BAGH
LOCK OPENED DUE TO TRADERS PROTEST
COMMISSIONER ABHISHEK KHANNA
BJP PRESIDENT GAJPAL SINGH RATHORE
DISPUTE AT SAKHI MELA IN UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.