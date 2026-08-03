उदयपुर के गुलाबबाग में सखी सोमवार मेले से पहले मेन गेट पर ताला लगाने से विवाद, व्यापारियों के विरोध पर खोला गया लॉक
नगर निगम ने कहा कि पार्क में अव्यवस्थित दुकानें लगाने, अनियंत्रित वाहन खड़े करने और कचरा फैलने से रोकने के उद्देश्य से व्यवस्था बदली थी.
Published : August 3, 2026 at 3:54 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर मे ऐतिहासिक गुलाबबाग में सखी सोमवार मेले से पहले मुख्य गेट पर ताला लगाने से विवाद हो गया. मेले की तैयारी के दौरान दुकानदारों के वाहनों की एंट्री को लेकर नगर निगम प्रशासन और व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई. देखते ही देखते पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि इस बार सावन का पारंपरिक मेला नहीं किया जाएगा. इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई. इसके बाद जनप्रतिनिधियों को हस्तक्षेप करना पड़ा.
विवाद बढ़ने पर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया कि सखी सोमवार मेले पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. पार्क में अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगाने, अनियंत्रित रूप से वाहन खड़े करने और कचरा फैलने से रोकने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई थी. आयुक्त ने कहा, व्यापारी सामान उतारने के लिए वाहन पार्क के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन सामान उतारने के बाद वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करना होगा. पार्क की स्वच्छता बनाए रखने के लिए निगम की विशेष सफाई टीम तैनात की गई है. इसके बाद मेले का संचालन सुचारू रूप से शुरू करवा दिया गया.
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ऐसे शुरू हुआ विवाद: असल में विवाद की शुरुआत सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुई, जब नगर निगम के पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने गुलाबबाग के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया. उस समय कई व्यापारी और दुकानदार अपना सामान लेकर पार्क के भीतर दुकानें लगाने पहुंचे थे. निगम ने मुख्य द्वार पर होमगार्ड तैनात कर दिए. दुकानदारों के साथ उनके वाहनों की एंट्री रोक दी गई. बिना पूर्व सूचना के गेट बंद किए जाने से व्यापारी आक्रोशित हो गए और मौके पर विरोध प्रदर्शन तथा नारेबाजी शुरू कर दी.
भाजपा अध्यक्ष राठौड़ पहुंचे: विवाद की सूचना मिलने पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ अन्य पदाधिकारियों के साथ गुलाबबाग पहुंचे. उन्होंने मौके पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना से फोन पर बात कर विरोध दर्ज कराया. राठौड़ ने कहा, सफाई या व्यवस्था का हवाला देकर ऐतिहासिक मेले के दौरान इस तरह अचानक गेट बंद करना या पाबंदी लगाना उचित नहीं है. सफाई की चिंता है तो निगमकर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिए. भाजपा नेताओं के विरोध के बाद निगम प्रशासन ने मुख्य द्वार का ताला खुलवा दिया.
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