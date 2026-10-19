गढ़वा में विदेशी नस्ल के दो कुत्तों को लेकर गहराया विवाद, मुख्य सचिव तक पहुंचा मामला
गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में विदेशी नस्ल के दो कुत्तों का मामला एसपी, डीसी से लेकर मुख्य सचिव तक पहुंच गया है.
Published : October 19, 2026 at 8:45 PM IST
गढ़वा: जिले में विदेशी नस्ल के कुत्तों को लेकर विवाद गहरा गया है. शहर की एक हाई-प्रोफाइल सोसाइटी में जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर नस्ल के दो कुत्तों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुख्य सचिव तक पहुंच गया है.
दरअसल आरोप है कि कुत्तों ने सोसाइटी में घूमने के दौरान कुछ बच्चों को दौड़ाया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ. नगर परिषद ने कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर डॉक्टर को दो नोटिस जारी किए हैं, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिलने की बात कही जा रही है.
मामला शहर के विद्या एन्क्लेव सोसाइटी में रहने वाले डॉ अशोक कुमार से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि डॉ अशोक कुमार अपने जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर नस्ल के दो कुत्तों को लेकर सोसाइटी में घूम रहे थे. इसी दौरान कुत्तों द्वारा सोसाइटी में रहने वाले बच्चों को दौड़ाने का आरोप लगा है. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया.
कुत्तों के संबंधित दस्तावेज मांगने पर मामला गरमाया
मामला सोसाइटी में ही रहने वाले गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार तक पहुंचा. उन्होंने डॉक्टर से कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी मांगी. इसके बाद मामला और गरमा गया. डॉक्टर ने इसे अपमानजनक मानते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ थाना प्रभारी, एसपी, डीसी और मुख्य सचिव को आवेदन दिया. आवेदन में उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल के आरोप भी लगाए हैं.
इधर नगर परिषद ने कुत्तों के रजिस्ट्रेशन और उन्हें पालने से जुड़े नियमों के अनुपालन को लेकर डॉक्टर को दो नोटिस जारी किए हैं. नोटिस के जरिए कुत्तों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्धारित नियमों के पालन की जानकारी देने को कहा गया है. नगर परिषद का कहना है कि अब तक नोटिस का जवाब नहीं मिला है. ऐसे में जवाब मिलने और मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
इस मामले पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया था और वह स्वयं इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मांगी थी. लेकिन अब तक इसका जवाब नहीं मिला है. जवाब नहीं मिलने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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