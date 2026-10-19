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गढ़वा में विदेशी नस्ल के दो कुत्तों को लेकर गहराया विवाद, मुख्य सचिव तक पहुंचा मामला

गढ़वा नगर परिषद और आवेदन ( ETV Bharat )

गढ़वा: जिले में विदेशी नस्ल के कुत्तों को लेकर विवाद गहरा गया है. शहर की एक हाई-प्रोफाइल सोसाइटी में जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर नस्ल के दो कुत्तों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुख्य सचिव तक पहुंच गया है.

दरअसल आरोप है कि कुत्तों ने सोसाइटी में घूमने के दौरान कुछ बच्चों को दौड़ाया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ. नगर परिषद ने कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर डॉक्टर को दो नोटिस जारी किए हैं, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिलने की बात कही जा रही है.