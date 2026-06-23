घर के बाहर थूकने से रोका तो दबंगों का कहर, धारदार हथियारों से पूरे परिवार को किया लहूलुहान!
इस मामूली विवाद में पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 6:50 PM IST
शामली : सदर कोतवाली क्षेत्र से बेहद हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां घर के बाहर थूकने पर मना करने पर दबंगों ने एक परिवार पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. इस मामूली विवाद में पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
दरअसल, मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बूढ़ा बाबू का है. बताया जा रहा है कि पीड़ित सोनू परिवार के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति वहां से गुजरते हुए सोनू के घर के बाहर थूक दिया. जब सोनू ने इस हरकत पर आपत्ति जताई और थूकने से मना किया तो आरोपी ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि कुछ ही देर में अपने साथियों को भी मौके पर बुला लिया.
आरोप है कि देखते ही देखते 15 से 20 लोगों की भीड़ ने सोनू के घर पर धावा बोल दिया. हमलावरों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से परिवार पर हमला कर दिया. मारपीट करने वाले एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते है. इस हमले में सोनू की पत्नी, उनके पिता, उनकी मां और उनके मासूम बेटे को गंभीर चोटें आई हैं. घटना के दौरान चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हुए तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए.
घायलों को आनन-फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावर दबंग प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला किया था. परिवार ने अब पुलिस-प्रशासन से गुहार लगाई है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इस मामले पर कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि एक तहरीर प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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