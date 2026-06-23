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घर के बाहर थूकने से रोका तो दबंगों का कहर, धारदार हथियारों से पूरे परिवार को किया लहूलुहान!

घर के बाहर थूकने पर विवाद और मारपीट ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : सदर कोतवाली क्षेत्र से बेहद हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां घर के बाहर थूकने पर मना करने पर दबंगों ने एक परिवार पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. इस मामूली विवाद में पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. घर के बाहर थूकने पर विवाद और मारपीट (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बूढ़ा बाबू का है. बताया जा रहा है कि पीड़ित सोनू परिवार के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति वहां से गुजरते हुए सोनू के घर के बाहर थूक दिया. जब सोनू ने इस हरकत पर आपत्ति जताई और थूकने से मना किया तो आरोपी ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि कुछ ही देर में अपने साथियों को भी मौके पर बुला लिया.