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बानसूर में बस संचालकों में स्टॉपेज टाइम को लेकर विवाद, बस में की तोड़फोड़

कोटपूतली: जिले के बानसूर में शनिवार को स्टॉपेज टाइम को लेकर दो बस संचालकों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने सवारियों से भरी एक बस पर लाठी–डंडों से हमला कर दिया और बस के शीशे तोड़ दिए. अचानक हुई इस घटना से बस में बैठी सवारियों में अफरा–तफरी मच गई. तोड़फोड़ के दौरान कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आईं, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

बासदयाल थाना अधिकारी केसर सिंह ने बताया कि यह मामला विराटनगर मार्ग पर चलने वाली बसों के चालकों के बीच समय को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है. एक दिन पहले नारायणपुर में हुई कहासुनी के संबंध में मामला दर्ज कराया गया था. शनिवार को उसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा घटना में शामिल युवकों की तलाश की जा रही है. आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.