बानसूर में बस संचालकों में स्टॉपेज टाइम को लेकर विवाद, बस में की तोड़फोड़

बानसूर में बस संचालकों में स्टॉपेज टाइम को लेकर विवाद, बस में की तोड़फोड़
दोनों बस चालकों में एक दिन पहले नारायणपुर में भी निर्धारित समय को लेकर कहासुनी हुई थी.
Published : June 6, 2026 at 3:51 PM IST
कोटपूतली: जिले के बानसूर में शनिवार को स्टॉपेज टाइम को लेकर दो बस संचालकों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने सवारियों से भरी एक बस पर लाठी–डंडों से हमला कर दिया और बस के शीशे तोड़ दिए. अचानक हुई इस घटना से बस में बैठी सवारियों में अफरा–तफरी मच गई. तोड़फोड़ के दौरान कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आईं, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई.
बासदयाल थाना अधिकारी केसर सिंह ने बताया कि यह मामला विराटनगर मार्ग पर चलने वाली बसों के चालकों के बीच समय को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है. एक दिन पहले नारायणपुर में हुई कहासुनी के संबंध में मामला दर्ज कराया गया था. शनिवार को उसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा घटना में शामिल युवकों की तलाश की जा रही है. आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत एक दिन पहले नारायणपुर में हुई थी. बताया जा रहा है कि बानसूर से विराटनगर जाने वाली एक बस निर्धारित समय के बाद भी करीब पांच मिनट तक खड़ी रही. दूसरी बस के चालक ने पहले चालक से समय होने पर बस रवाना करने की बात कही. इसी बात को लेकर दोनों चालकों के बीच कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि इसकी शिकायत नारायणपुर थाने में भी दर्ज करवाई गई थी. घटना की सूचना मिलते ही बासदयाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने बस का निरीक्षण कर घटनास्थल से जानकारी जुटाई तथा आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं.