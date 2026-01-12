हाईकोर्ट ने कहा- सर्फेसी एक्ट के आवेदन तय समय में निस्तारित करना जरूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सर्फेसी एक्ट के तहत वित्तीय संस्थानों के संपत्ति पर कब्जा करने के आवेदन पर तय समय में निर्णय लेना अनिवार्य है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 10:35 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्फेसी अधिनियम, 2002 के तहत वित्तीय संस्थानों के संपत्ति पर कब्जा लेने के आवेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय समय सीमा में निर्णय लेना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक प्रशासनिक देरी कानून के उद्देश्य को ही विफल कर देती है.
कई आवेदन समय-सीमा बीतने के बाद लंबित: न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया था कि गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर कई आवेदन वैधानिक समय-सीमा बीत जाने के बावजूद लंबित हैं.
अवधि अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है: हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 14 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की भूमिका न्यायिक नहीं बल्कि पूरी तरह प्रशासनिक और सहायक है. अधिनियम के अनुसार ऐसे आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर आदेश पारित किया जाना चाहिए और केवल विशेष परिस्थितियों में कारण दर्ज करते हुए यह अवधि अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है.
हाईकोर्ट ने नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति दी: हाईकोर्ट ने कहा कि देरी से न केवल वित्तीय संस्थानों के वैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है. सुनवाई के दौरान एक विशेष मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि कब्जा दिलाए जाने के बाद कर्जदारों ने सील तोड़कर पुनः संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया. इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रभावी कब्जे के लिए नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति दी.
लंबित मामलों का निस्तारण 30 दिनों में करें: हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वर्ष 2021 में दिए गए पूर्व निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है. कोर्ट ने सभी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया कि वे लंबित मामलों का निस्तारण 30 दिनों के भीतर करें. आदेश की प्रति सभी जिला मजिस्ट्रेटों और प्रदेश के मुख्य सचिव को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजने के निर्देश दिया है.
