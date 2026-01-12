ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- सर्फेसी एक्ट के आवेदन तय समय में निस्तारित करना जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्फेसी अधिनियम, 2002 के तहत वित्तीय संस्थानों के संपत्ति पर कब्जा लेने के आवेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय समय सीमा में निर्णय लेना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक प्रशासनिक देरी कानून के उद्देश्य को ही विफल कर देती है. कई आवेदन समय-सीमा बीतने के बाद लंबित: न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया था कि गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर कई आवेदन वैधानिक समय-सीमा बीत जाने के बावजूद लंबित हैं. अवधि अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है: हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 14 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की भूमिका न्यायिक नहीं बल्कि पूरी तरह प्रशासनिक और सहायक है. अधिनियम के अनुसार ऐसे आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर आदेश पारित किया जाना चाहिए और केवल विशेष परिस्थितियों में कारण दर्ज करते हुए यह अवधि अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है.