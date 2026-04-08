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गोंडा में विवादिता पोस्टर पर सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी; बोले- "अखिलेश यादव का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे"

कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर एक संगठन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी
सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
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गोंडा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मंगलवार को लगाए गए विवादित पोस्टरों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की. कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सड़कों पर उतरकर विवादित पोस्टर को फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर एक संगठन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सपा युवजन सभा राष्ट्रीय सचिव लाल चंद्र गौतम ने आरोप लगाया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक विवादित पोस्टर लगाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन हमारा पीडीए समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, यह भाजपा को हजम नहीं हो रहा है.

उन्होंने कहा कि इस तरह के आए दिन ये लोग विवादित पोस्टर के जरिए हम लोगों को खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं. और मैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस तरह अपमान हम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारी शासन-प्रशासन से मांग है कि जिसने भी यह कृत्य किया है उसके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो. उन्होंने बताया कि लगाए गये विवादित पोस्टरों को फाड़ दिया गया है.

अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अफजल खान ने बताया कि एक बैनर लगा हुआ था, जो काफी विवादित था और देखने लायक नहीं था. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय है. हम समाजवादी पार्टी के सभी साथी इसका विरोध कर रहे हैं. हम लोगों ने उस बैनर को फाड़ दिया है ताकि जो संदेश यहां तक था, यहीं तक रहे. हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिन लोगों ने इस बैनर को लगाया है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए.

नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश सचिव लालचंद गौतम और उनके साथियों ने एक पोस्टर को लेकर, वहीं सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने तहरीर दी है. पोस्टर को लेकर कल दो तहरीर हमको मिली हैं. तहरीर लेकर उच्च अधिकारियों से राय ली जा रही है. अनुमति मिलने के बाद जो भी दिशा निर्देश होगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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