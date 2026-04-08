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गोंडा में विवादिता पोस्टर पर सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी; बोले- "अखिलेश यादव का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे"

सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी ( Photo credit: ETV Bharat )