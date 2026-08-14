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बनारस में खौफनाक वारदात: तंत्र-मंत्र का असर न होने पर तांत्रिक की बेरहमी से हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार, गैस सिलेंडर और लोहे की रॉड बरामद

आरोपियों का कहना है कि तांत्रिक ने चार दिनों तक पूजा-पाठ कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ था.

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तांत्रिक की बेरहमी से हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:28 PM IST

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वाराणसी: लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में तांत्रिक की हत्या का मामला सामने आया है, यहां पूजा-पाठ करने के बाद भी घर की समस्या दूर न होने से नाराज आरोपियों ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया. उसके बाद शव को कोलकाता-प्रयागराज हाईवे पर झाड़ियां में फेक दिया था. वहां से बीते 12 अगस्त को पुलिस ने शव को बरामद किया. उसके बाद जांच में जुटी. फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है.

तांत्रिक की बेरहमी से हत्या (Video Credit; ETV Bharat)

ADCP लिपि नागायच ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद कॉल डिटेल की जांच की गई, लोकेशन खंगाले गए, उसके बाद डिटेल में यजमान का नंबर मिला और सभी आरोपियों को बुलाकर के पूछताछ की गई. उसके बाद सबसे पहले 13 अगस्त को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया. फिर उसी दिन अन्य आरोपी विशाल, विकास, साहिल, अभिषेक और मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया कि उनके परिवार में लंबे समय से आर्थिक तंगी और बीमारी की समस्या थी, जिसके बाद उन्होंने तांत्रिक अनीश उपाध्याय से संपर्क किया, जहां तांत्रिक ने चार दिनों तक पूजा-पाठ कराया. आरोपियों का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इस दौरान एक आरोपी विकास की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसका इलाज कानपुर में कराया गया. इस घटना के बाद आरोपियों ने तांत्रिक को अपनी परेशानी की असली वजह माना और यहीं पर उन्होंने हत्या की साजिश रची. उन्होंने बताया कि इसमें अवैध संबंध का भी मामला शामिल है. आरोपियों का कहना है कि तांत्रिक उनके परिवार की महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था.

प्लानिंग से वारदात को दिया अंजाम

पुलिस के अनुसार, सबसे पहले आरोपियों ने अपने साथी साहिल पर ऊपरी साया होने का बहाना बनाया और अनीश को मडुआडीह क्षेत्र में मौजूद एक किराए के घर में बुलाया, जहां अन्य आरोपी पहले से ही हत्या के प्लानिंग करके स्टूल, गैस सिलेंडर और लोहे की रॉड रखे हुए थे. इस दौरान बाहर शोर न जाए इसके लिए उन्होंने कमरे में म्यूजिक सिस्टम लगाया था और तेजी से गाने बजा रहे थे. वारदात के बाद उन्होंने दुर्गंध छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर का प्रयोग किया, फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

दरअसल, इस मामले की शुरुआत 30 जून को हुई थी, अनीश उपाध्याय पूजा पाठ करने की बात कह कर अपने घर से निकले थे. उसके बाद वह वापस नहीं आए. इस दौरान उनकी पत्नी ने खोज शुरू की, फिर 9 जुलाई को लालपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों का कहना है कि वह जुलाई से थाने का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके पति को नहीं ढूंढा और अब 2 दिन पहले शव मिलने पर बुलाया तो हाथ पर बने टैटू से उनकी पहचान हुई.

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