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बनारस में खौफनाक वारदात: तंत्र-मंत्र का असर न होने पर तांत्रिक की बेरहमी से हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार, गैस सिलेंडर और लोहे की रॉड बरामद

वाराणसी: लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में तांत्रिक की हत्या का मामला सामने आया है, यहां पूजा-पाठ करने के बाद भी घर की समस्या दूर न होने से नाराज आरोपियों ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया. उसके बाद शव को कोलकाता-प्रयागराज हाईवे पर झाड़ियां में फेक दिया था. वहां से बीते 12 अगस्त को पुलिस ने शव को बरामद किया. उसके बाद जांच में जुटी. फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है.

तांत्रिक की बेरहमी से हत्या (Video Credit; ETV Bharat)

ADCP लिपि नागायच ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद कॉल डिटेल की जांच की गई, लोकेशन खंगाले गए, उसके बाद डिटेल में यजमान का नंबर मिला और सभी आरोपियों को बुलाकर के पूछताछ की गई. उसके बाद सबसे पहले 13 अगस्त को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया. फिर उसी दिन अन्य आरोपी विशाल, विकास, साहिल, अभिषेक और मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया कि उनके परिवार में लंबे समय से आर्थिक तंगी और बीमारी की समस्या थी, जिसके बाद उन्होंने तांत्रिक अनीश उपाध्याय से संपर्क किया, जहां तांत्रिक ने चार दिनों तक पूजा-पाठ कराया. आरोपियों का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इस दौरान एक आरोपी विकास की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसका इलाज कानपुर में कराया गया. इस घटना के बाद आरोपियों ने तांत्रिक को अपनी परेशानी की असली वजह माना और यहीं पर उन्होंने हत्या की साजिश रची. उन्होंने बताया कि इसमें अवैध संबंध का भी मामला शामिल है. आरोपियों का कहना है कि तांत्रिक उनके परिवार की महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था.

