लखनऊ : पसमांदा समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक दलों को लेकर कही बड़ी बात, बताया किसे करेंगे समर्थन
वसीम राइन ने कहा कि पसमांदा मुसलमान लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिला.
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में पसमांदा समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदेशभर से आए लोगों ने अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर जोरदार आवाज उठाई. मंच से साफ तौर पर ऐलान किया गया कि जो भी राजनीतिक दल पसमांदा मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगा, समाज उसी के साथ खड़ा होगा.
कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा पसमांदा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देती है तो समर्थन पर विचार किया जाएगा. साथ ही राज्यसभा और विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व की मांग जोर-शोर से उठाई गई. वसीम राइन ने अपने संबोधन में कहा कि पसमांदा मुसलमान लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिला. उन्होंने कहा कि “जिस पार्टी से हमें राजनीतिक नेतृत्व और हिस्सेदारी मिलेगी, हम उसी के साथ जाएंगे.”
वसीम राइन ने भाजपा सरकार के कुछ फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि तीन तलाक कानून, आयुष्मान कार्ड, राशन और आवास जैसी योजनाओं से पसमांदा समाज को लाभ मिला है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पसमांदा समाज के लोगों को विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी दी गई है, जो सकारात्मक संकेत है. वहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने सिर्फ मुस्लिम वोट लिया, लेकिन पसमांदा समाज को न तो नेतृत्व दिया और न ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व. समाजवादी पार्टी के ‘पीडीए’ नारे को उन्होंने छलावा बताया.
उन्होंने जातीय जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण का लाभ पसमांदा मुसलमानों को भी मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि पसमांदा समाज में करीब 51 जातियां शामिल हैं, जो मुस्लिम आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हैं. कार्यक्रम के अंत में यह भी घोषणा की गई कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि पसमांदा समाज अपने अधिकारों और हिस्सेदारी के लिए संगठित होकर आवाज उठा सके.
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