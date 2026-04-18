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लखनऊ : पसमांदा समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक दलों को लेकर कही बड़ी बात, बताया किसे करेंगे समर्थन

लखनऊ : पसमांदा समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में पसमांदा समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदेशभर से आए लोगों ने अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर जोरदार आवाज उठाई. मंच से साफ तौर पर ऐलान किया गया कि जो भी राजनीतिक दल पसमांदा मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगा, समाज उसी के साथ खड़ा होगा. लखनऊ : पसमांदा समाज ने किया शक्ति प्रदर्श (Video Credit; ETV Bharat) कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा पसमांदा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देती है तो समर्थन पर विचार किया जाएगा. साथ ही राज्यसभा और विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व की मांग जोर-शोर से उठाई गई. वसीम राइन ने अपने संबोधन में कहा कि पसमांदा मुसलमान लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिला. उन्होंने कहा कि “जिस पार्टी से हमें राजनीतिक नेतृत्व और हिस्सेदारी मिलेगी, हम उसी के साथ जाएंगे.”



