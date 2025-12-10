रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के गुलखेड़ी गांव के निर्माणों पर चला 'पीला पंजा'...34 परिवारों का विस्थापन
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में शेष बचे परिवारों का पुनर्वास प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.
Published : December 10, 2025 at 8:37 PM IST
बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित गुलखेड़ी गांव के 34 परिवारों का बुधवार को वहां से विस्थापित किया गया. इन परिवारों को प्रशासन ने 15 लाख रुपए का मुआवजा पैकेज दिया है. गांव की 150-200 बीघा कृषि भूमि वन विभाग को सौंप दी गई. यह कदम टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को मानवीय दबाव से मुक्त करने और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया.
आवास ध्वस्त, भूमि भी कराई मुक्त: रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि स्वैच्छिक विस्थापन के तहत तीसरी किश्त प्राप्त करने वाले 34 परिवारों के आवासों को नियमानुसार ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि परिवारों को 15 लाख रुपए का कैश पैकेज दिया जा चुका है. ये परिवार कोर क्षेत्र में 150–200 बीघा भूमि पर कृषि गतिविधियां कर रहे थे, जिसे नियमों के अनुसार अब वन विभाग ने मुक्त करा लिया है. बुधवार को की गई कार्रवाई के बाद टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों का दबाव काफी कम होगा. विस्थापन कार्य मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सुगनाराम जाट के निर्देश पर भारी लाव-लश्कर के बीच संपन्न हुआ.
215 परिवारों में से 193 ने चुना पुनर्वास: डीएफओ अरुण कुमार ने बताया कि गुलखेड़ी गांव के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 215 परिवारों को पुनर्वास योग्य चिह्नित किया गया था. इनमें 193 परिवारों ने पुनर्वास का विकल्प चुना, जबकि 20 परिवारों ने भूमि पैकेज और 2 परिवारों ने कोई विकल्प नहीं चुना था. इनमें से 118 परिवारों का पूर्व में पुनर्वास कार्य पूरा किया जा चुका था. अब 34 परिवारों के विस्थापन के साथ यह प्रक्रिया और आगे बढ़ाई गई है.
वन्यजीव संरक्षण को मिलेगा लाभ: डीएफओ का कहना था कि कोर क्षेत्र से मानव बस्तियों के हटने के बाद वन्यजीवों के लिए यह क्षेत्र और अधिक सुरक्षित बनेगा. बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बीयर और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही सुगम होगी और जैव विविधता में भी वृद्धि की उम्मीद है. डीएफओ ने बताया कि बचे हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए भी प्रयास जारी हैं और जल्द ही इनके विस्थापन को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. कार्रवाई के दौरान सहायक वन संरक्षक नवीन नारानिया, रेंज अधिकारी रामगढ़ सुमित कनोजिया और रेंज अधिकारी केशोरायपाटन विक्रम मीणा अपने दल के साथ मौजूद थे.