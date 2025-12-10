ETV Bharat / state

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के गुलखेड़ी गांव के निर्माणों पर चला 'पीला पंजा'...34 परिवारों का विस्थापन

वन क्षेत्र से ​पक्के निर्माण हटाती जेसीबी ( Photo Courtesy: Ramgarh Tiger Reserve )

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित गुलखेड़ी गांव के 34 परिवारों का बुधवार को वहां से विस्थापित किया गया. इन परिवारों को प्रशासन ने 15 लाख रुपए का मुआवजा पैकेज दिया है. गांव की 150-200 बीघा कृषि भूमि वन विभाग को सौंप दी गई. यह कदम टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को मानवीय दबाव से मुक्त करने और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया. आवास ध्वस्त, भूमि भी कराई मुक्त: रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि स्वैच्छिक विस्थापन के तहत तीसरी किश्त प्राप्त करने वाले 34 परिवारों के आवासों को नियमानुसार ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि परिवारों को 15 लाख रुपए का कैश पैकेज दिया जा चुका है. ये परिवार कोर क्षेत्र में 150–200 बीघा भूमि पर कृषि गतिविधियां कर रहे थे, जिसे नियमों के अनुसार अब वन विभाग ने मुक्त करा लिया है. बुधवार को की गई कार्रवाई के बाद टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों का दबाव काफी कम होगा. विस्थापन कार्य मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सुगनाराम जाट के निर्देश पर भारी लाव-लश्कर के बीच संपन्न हुआ. पढ़ें: बाघों का पसंदीदा ठिकाना बना बूंदी का RVTR, रणथंभौर से खुद चलकर आया था 'मुखिया'