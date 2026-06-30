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बुलडोजर के बाद भरोसे का दावा, 60 परिवारों को मिला नया आशियाना, सरकार बोली नहीं होगा अन्याय

रायपुर : नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के बाद उठे सवालों के बीच अब जिला प्रशासन ने विस्थापितों के पुनर्वास की तस्वीर सामने रखी है. प्रशासन का दावा है कि बेघर हुए पात्र परिवारों को नया रायपुर में बसाया जा रहा है. 60 परिवारों को सेक्टर-30 के ईडब्ल्यूएस आवासों में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां बिजली, पानी और भोजन जैसी सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं. सरकार का कहना है कि किसी भी जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.





मलबे से नए आशियाने तक, 60 परिवारों का हुआ पुनर्वास



नकटी गांव में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रशासन के अनुसार, धरसींवा विकासखंड के ग्राम सम्मानपुर (नकटी) के 60 पात्र परिवारों को नवा रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस आवासों में सफलतापूर्वक बसा दिया गया है.प्रभावित परिवारों को व्यवस्थित तरीके से नए घरों में पहुंचाया गया, ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके.

नकटी गांव के विस्थापितों को मिला नया आशियाना (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

बिजली, पानी और भोजन का भी इंतजाम



प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. सेक्टर-30 स्थित आवासों में बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं. इसके अलावा प्रभावित परिवारों के लिए रात के भोजन के साथ-साथ अगले दिन के नाश्ते, दोपहर और रात्रि भोजन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि विस्थापित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.