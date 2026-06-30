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बुलडोजर के बाद भरोसे का दावा, 60 परिवारों को मिला नया आशियाना, सरकार बोली नहीं होगा अन्याय

नकटी गांव के विस्थापितों को प्रशासन हर संभव मदद पहुंचा रहा है. विस्थापित 60 परिवारों को नया आशियाना मिल चुका है.

residents of Nakti village
बुलडोजर के बाद भरोसे का दावा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के बाद उठे सवालों के बीच अब जिला प्रशासन ने विस्थापितों के पुनर्वास की तस्वीर सामने रखी है. प्रशासन का दावा है कि बेघर हुए पात्र परिवारों को नया रायपुर में बसाया जा रहा है. 60 परिवारों को सेक्टर-30 के ईडब्ल्यूएस आवासों में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां बिजली, पानी और भोजन जैसी सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं. सरकार का कहना है कि किसी भी जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

मलबे से नए आशियाने तक, 60 परिवारों का हुआ पुनर्वास

नकटी गांव में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रशासन के अनुसार, धरसींवा विकासखंड के ग्राम सम्मानपुर (नकटी) के 60 पात्र परिवारों को नवा रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस आवासों में सफलतापूर्वक बसा दिया गया है.प्रभावित परिवारों को व्यवस्थित तरीके से नए घरों में पहुंचाया गया, ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके.

residents of Nakti village get new homes
नकटी गांव के विस्थापितों को मिला नया आशियाना (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

बिजली, पानी और भोजन का भी इंतजाम

प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. सेक्टर-30 स्थित आवासों में बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं. इसके अलावा प्रभावित परिवारों के लिए रात के भोजन के साथ-साथ अगले दिन के नाश्ते, दोपहर और रात्रि भोजन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि विस्थापित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

60 परिवारों को मिला नया आशियाना (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
arrangements for food
प्रशासन ने भोजन का किया प्रबंध (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

प्रशासन ने दी सफाई

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्रभावित लोगों को पुनर्वास का लाभ नहीं दिया गया है.अधिकारियों के मुताबिक, कुछ मामलों में केवल बाउंड्रीवाल का निर्माण पाया गया, जबकि संबंधित परिवारों का गांव में पहले से अपना मकान मौजूद है. निर्धारित पुनर्वास नीति और मानकों के अनुसार ऐसे मामलों में आवास आवंटित नहीं किए गए हैं.

People arranged their household
लोगों ने घर का सामान जमाया (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)


'विधायक अनुज शर्मा का भरोसा'

इस पूरे मामले पर स्थानीय विधायक अनुज शर्मा ने भी सरकार का पक्ष रखा है. सरकार हर जरूरतमंद परिवार की चिंता कर रही है.

arrangements for water and electricity
पानी बिजली की प्रशासन ने की व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.उन्होंने भरोसा दिलाया कि विस्थापित परिवारों के व्यवस्थापन और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी सरकार निभाएगी. सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी- अनुज शर्मा,विधायक

Aid provided to displaced families
विस्थापित परिवारों को पहुंचाई गई मदद (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

प्रशासन ने पहुंचाई राहत

नकटी गांव की बुलडोजर कार्रवाई ने जहां कई सवाल खड़े किए, वहीं अब प्रशासन पुनर्वास की तस्वीर दिखाकर राहत का संदेश देने की कोशिश कर रहा है. सरकार का दावा है कि पात्र परिवारों को नया आशियाना, मूलभूत सुविधाएं और हर संभव मदद दी जा रही है. हालांकि, जिन परिवारों को पुनर्वास का लाभ नहीं मिला है, उनके सवाल अभी भी बरकरार हैं. अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि पुनर्वास का यह वादा जमीन पर कितना सफल साबित होता है.

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