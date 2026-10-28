ETV Bharat / state

चेहरों पर चमक...खुशी के आंसुओं के साथ पाकिस्तान से उजड़ कर आए विस्थापितों ने पहली बार डाला वोट

वोट डालने के बाद खिले पूर्व पाक विस्थापितों के चेहरे ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : पंचायती राज चुनावों के दौरान लोकतंत्र का एक बेहद भावुक और अनूठा नजारा देखने को मिला. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए और हाल ही में केंद्र सरकार के सीएए (CAA) कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले विस्थापितों ने अपने जीवन में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया. यह मौका सिर्फ एक आम चुनाव का हिस्सा नहीं था, बल्कि इन परिवारों के लिए अपनी पहचान, सम्मान और वजूद की एक नई सुबह थी. जोधपुर के नयापुरा चौखा क्षेत्र में जब ये नए भारतीय नागरिक कतारों में खड़े होकर अपने पहले वोट की आहुति देने पहुंचे, तो उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक और आंखों में खुशी के आंसू थे.