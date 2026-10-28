चेहरों पर चमक...खुशी के आंसुओं के साथ पाकिस्तान से उजड़ कर आए विस्थापितों ने पहली बार डाला वोट
वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था.
Published : October 28, 2026 at 6:05 PM IST
जोधपुर : पंचायती राज चुनावों के दौरान लोकतंत्र का एक बेहद भावुक और अनूठा नजारा देखने को मिला. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए और हाल ही में केंद्र सरकार के सीएए (CAA) कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले विस्थापितों ने अपने जीवन में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया. यह मौका सिर्फ एक आम चुनाव का हिस्सा नहीं था, बल्कि इन परिवारों के लिए अपनी पहचान, सम्मान और वजूद की एक नई सुबह थी. जोधपुर के नयापुरा चौखा क्षेत्र में जब ये नए भारतीय नागरिक कतारों में खड़े होकर अपने पहले वोट की आहुति देने पहुंचे, तो उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक और आंखों में खुशी के आंसू थे.
'अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं' : पाकिस्तान से विस्थापित होकर जोधपुर की बस्तियों में रह रहे डॉ दलजीराम, डॉ नत्थूराम, रमेश कुमार, धनु राम जी और प्रीतम जयपाल जैसे कई नागरिकों ने अपना पहला वोट डालने के बाद दिल खोलकर अपनी भावनाएं साझा की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था. वहां वोट डालने और अपने हक की बात करने का कोई अधिकार नहीं था.
पढ़ें: खत्म हुआ बरसों का इंतजार, भारत की नागरिकता मिलते ही खिले 10 पाक विस्थापितों के चेहरे
पीएम मोदी को दिया धन्यवाद : नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएए कानून लाकर सरकार ने उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया है. उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह हमें लोकतंत्र में सवाल पूछने और अपने क्षेत्र के विकास को तय करने की बड़ी शक्ति देता है. आज हमारा मन, तन और दिल हर तरह से गदगद है क्योंकि आज हम गर्व से खुद को भारतीय नागरिक कह पा रहे हैं.'
पढ़ें: पाक विस्थापितों को राहत: भारतीय नागरिकता के लिए अब नवीनीकृत पासपोर्ट की नहीं पड़ेगी जरूरत
मूलभूत सुविधाओं और पट्टों की उम्मीद : पहली बार वोटर बने इन विस्थापितों ने नए चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद भी जताई है कि वे उनकी बस्तियों की सुध लेंगे. उनका कहना है कि बस्तियों में सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है. कई लोगों के कागजात, पक्के पट्टे, आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं भी बनी हुई हैं. अब जब वे देश के बराबर के नागरिक बन चुके हैं, तो उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी इन समस्याओं का भी जल्द समाधान होगा.
पढ़ें: जोधपुर: JDA परिसर में धरने पर बैठे पाक विस्थापित, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, आयुक्त ने दिया आश्वासन
CAA के बाद आसान हुई नागरिकता की राह : पाकिस्तान की अनिश्चितताओं और प्रताड़ना के लंबे दौर को पीछे छोड़कर, भारत की लोकतान्त्रिक फिजां में पहली बार स्याही लगी उंगली के साथ वोट डालने पहुंचे इन नागरिकों की यह खुशी इस बात की गवाही दे रही थी कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है. केंद्र सरकार ने संशोधित नागरिकता अधिनियम के तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए राह आसान की थी.
पढ़ें: पाक विस्थापित बोले सेना के साथ बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार, 54 साल पहले पलायन का निर्णय सही था
पढ़ें: बाड़मेर: पाक विस्थापितों ने बयां की 1971 के युद्ध की दास्तान, बोले-भारत के सामने टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान