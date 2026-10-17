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बोकारो प्लांट ठप, विस्थापितों का आंदोलन हुआ तेज, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के आठवें दिन सभी गेट जाम

बोकारो स्टील प्लांट ( ETV BHARAT )

बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट को जमीन देकर विस्थापित हुए लोग अब अपने अधिकार और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियोजन की मांग को लेकर आर-पार की लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं. नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है. अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के आठवें दिन विस्थापितों ने बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेटों को पूरी तरह जाम कर दिया है.

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक प्रबंधन नियोजन पर लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. मांगें पूरी नहीं होने पर अधिकारियों को जूते की माला पहनाकर शहर में घुमाने की चेतावनी भी दी गई है. विस्थापितों के इस आंदोलन से बोकारो स्टील प्लांट के कामकाज पर व्यापक असर पड़ रहा है.