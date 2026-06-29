ETV Bharat / state

बोकारो में DC, DDC की निकाली सांकेतिक शव यात्रा! डीपीएलआर पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

बोकारो में विस्थापित, डीसी और डीडीसी का पुतला दहन करने के लिए डीपीएलआर कार्यालय पहुंचे.

Demonstration of Displaced Youth Struggle Front
विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 29, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर बोकारो डीसी और डीडीसी की शव यात्रा निकालकर डीपीएलआर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया लेकिन पुलिस ने मोर्चा के सदस्यों को पुतला दहन करने से रोक दिया. इस दौरान विस्थापित और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

NH बनने के दौरान हुआ था गलत लोगों को भुगतान

विस्थापित और पुलिस के बीच पुतलों को छीनने का प्रयास भी किया गया. विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरुण महतो का आरोप है कि चार साल से जांच के नाम पर कमेटी बनाकर विस्थापितों को सिर्फ धोखा देने का काम किया जा रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है. डीपीएलआर कार्यालय के द्वारा गलत तरीके से पर्चा बनाया गया है, नेशनल हाइवे बनने के दौरान गलत लोगों को राशि का भुगतान किया गया है, हम चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो.

मामले की जानकारी देते हुए अरुण महतो और थाना प्रभारी (Etv Bharat)

'भ्रष्टाचार करके होती है पैसे की उगाही': अरुण महतो

अरुण महतो ने अपने आरोपों को जारी रखते हुए कहा कि कार्यालय के लोग भ्रष्टाचार करके पैसे की उगाही कर रहे हैं और अपने आला अधिकारियों तक पहुंचाते हैं. यही कारण है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई हो अन्यथा हम दोनों अधिकारियों का सांकेतिक श्राद्ध करेंगे.

बिना अनुमति के कर रहे थे पुतला दहन: थाना प्रभारी

वहीं इस मामले में बीएस सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास ने बताया कि डीपीएलआर कार्यालय के सामने विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरुण महतो अपने ग्रुप के साथ पुतला दहन करने के लिए आए थे लेकिन प्रशासनिक तौर पर इनके पास अनुमति नहीं थी, इसलिए पुलिस ने ऐसे कार्यों को रोकने का काम किया है.

ये भी पढ़ें- गृहमंत्री अमित शाह के बयान का विरोध, झारखंड आदिवासी कांग्रेस ने फूंका पुतला

धनबाद में MLA रागिनी सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, नाराज समर्थकों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष का फूंका पुतला

नीट पेपर लीक को लेकर झामुमो का जोरदार प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला

TAGGED:

DISPLACED PEOPLE REACH DPLRR OFFICE
DC AND DDC BURN EFFIGIES IN BOKARO
बोकारो में डीसी का पुतला दहन
डीपीएलआर में भ्रष्टाचार का आरोप
DC AND DDC BURN EFFIGIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.