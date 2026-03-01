ETV Bharat / state

पाकुड़ में कोल कंपनी के खिलाफ गोलबंद हुए विस्थापित, वादाखिलाफी का लगाया आरोप

आवेदन पत्र देने के लिए जमा हुए विस्थापित परिवार के लोग ( Etv Bharat )

पाकुड़: जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के पचुवाड़ा नोर्थ एवं सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला के उत्खनन का कार्य कर रहे कोल कंपनी के खिलाफ रोजगार व मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर विस्थापित परिवार गोलबंद हुए.

अपनी मांगों को लेकर दर्जनों विस्थापित परिवार कोल कंपनी व जिला प्रशासन के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और कोल कंपनी द्वारा किये गये वादा खिलाफी को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाते हुए खनन व परिवहन अनिश्चितकाल के लिए ठप करने की चेतावनी भी दी है.

विस्थापित परिवार के लोगों के बयान (Etv Bharat)

कोल कंपनी द्वारा आश्वासन, परंतु कोई पहल नहीं

विस्थापित परिवारों का कहना है कि दोनों कोल कंपनी द्वारा खनन कार्य शुरू करने के पूर्व प्रभावित व विस्थापित परिवारों को क्षेत्र का विकास करने के बड़े-बड़े सपने दिखाए, मगर खनन कार्य चालू होने के बाद प्रभावित व विस्थापितों को धोखा दे दिया. इसे लेकर कई बार कोल कंपनी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को लिखित शिकायत की गयी थी. विस्थापितों ने बताया कि जिला प्रशासन की पहल पर कोल कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई बार बैठक हुई और कोल कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया परंतु कोई पहल नहीं की गयी.

9 मार्च से खनन व परिवहन ठप करने की चेतावनी

विस्थापितों ने बताया कि इस बार हमलोग आंदोलन के मूड में हैं और इसको लेकर एक शिकायत पत्र सिविल एवं पुलिस प्रशासन को दिया गया है कि यदि कोल कंपनी विस्थापित परिवारों के सदस्यों को रोजगार के अलावा मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है तो 9 मार्च से खनन कार्य व परिवहन अनिश्चितकाल के लिए ठप कर दिया जायेगा.