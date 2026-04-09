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अमरोहा में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार

युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार. ( ईटीवी भारत )

अमरोहा : उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से खबर है. आरोप है कि हसनपुर कोतवाली में तैनात रहे बर्खास्त सिपाही अखिलेश कुमार ने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष कर दिया है.

दरअसल आपको बताते चलें कि नकली मार्कशीट बनवा कर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करने वाले अखिलेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया था. रेप पीड़ित युवती ने हसनपुर थाने में शिकायत पत्र दिया था और बताया कि करीब 3 साल पहले हसनपुर कोतवाली में एक मामले में उससे संपर्क हुआ था.

उसी दौरान एक पारिवारिक मामले में मदद करने के बहाने उस व्यक्ति के घर आना जाना शुरू किया. पीड़िता ने बताया कि उसकी मां का देहांत हो चुका था और पिता और भाई मजदूरी के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर रहते थे. इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया.