कोडीन कफ सिरप केस में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार, लखनऊ में सरेंडर करने आया था, STF ने पकड़ा

STF ने किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; STF )

लखनऊ : कोडीन कफ सिरप मामले में फरार चल रहे बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को UP STF ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी से गिरफ्तार किया है. आलोक सिंह ने लखनऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही STF ने गिरफ्तार कर लिया. STF ने सिपाही आलोक सिंह के खिलाफ सोमवार को लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था. STF को जानकारी मिली थी कि आलोक सिंह विदेश भागने की फिराक में है. लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी होने के अगले ही दिन यानी मंगलवार को आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया. कोडीन कफ सिरप मामले में लखनऊ और गाजियाबाद में आलोक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. गाजियाबाद में दर्ज एफआईआर में पहले से ही नामजद किया गया था. वहीं लखनऊ में दर्ज एफआईआर में तस्करी के मामले में विवेचना में उसका नाम बढ़ाया गया था. पढ़िए पूछताछ में आलोक सिंह ने क्या बताया : STF उपाधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया, आलोक सिंह ने पूछताछ में बताया कि आजमगढ़ के नरवे गांव के रहने वाले विकास सिंह के जरिए उसकी मुलाकात वाराणसी के शुभम जायसवाल से हुई थी. शुभम जायसवाल का एबॉट कंपनी की फेन्सेडिल कफ सिरप का शैली ट्रेडर्स के नाम से बड़ा कारोबार रांची, झारखंड में है. कोडीन कफ सिरप नशे के रूप में प्रयोग होता है, जिसकी काफी डिमांड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है. आलोक सिंह ने पुलिस को बताया, शुभम जायसवाल ने बातचीत के दौरान कहा कि कोडीन कफ सिरप की तस्करी में बहुत फायदा है. अगर मेरे धंधे में पैसे लगाओगे तो काफी आमदनी होगी. इस पर मैं लालच में आकर तैयार हो गया और साथी अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को भी बताया तो वह भी तैयार हो गया. अमित टाटा को STF ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है.