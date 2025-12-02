कोडीन कफ सिरप केस में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार, लखनऊ में सरेंडर करने आया था, STF ने पकड़ा
कफ सिरप कांड में STF यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की है. इससे पहले अमित सिंह टाटा, भोला जायसवाल को पकड़ा गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 7:55 PM IST
लखनऊ : कोडीन कफ सिरप मामले में फरार चल रहे बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को UP STF ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी से गिरफ्तार किया है. आलोक सिंह ने लखनऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही STF ने गिरफ्तार कर लिया.
STF ने सिपाही आलोक सिंह के खिलाफ सोमवार को लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था. STF को जानकारी मिली थी कि आलोक सिंह विदेश भागने की फिराक में है. लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी होने के अगले ही दिन यानी मंगलवार को आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया.
कोडीन कफ सिरप मामले में लखनऊ और गाजियाबाद में आलोक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. गाजियाबाद में दर्ज एफआईआर में पहले से ही नामजद किया गया था. वहीं लखनऊ में दर्ज एफआईआर में तस्करी के मामले में विवेचना में उसका नाम बढ़ाया गया था.
पढ़िए पूछताछ में आलोक सिंह ने क्या बताया : STF उपाधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया, आलोक सिंह ने पूछताछ में बताया कि आजमगढ़ के नरवे गांव के रहने वाले विकास सिंह के जरिए उसकी मुलाकात वाराणसी के शुभम जायसवाल से हुई थी. शुभम जायसवाल का एबॉट कंपनी की फेन्सेडिल कफ सिरप का शैली ट्रेडर्स के नाम से बड़ा कारोबार रांची, झारखंड में है. कोडीन कफ सिरप नशे के रूप में प्रयोग होता है, जिसकी काफी डिमांड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है.
आलोक सिंह ने पुलिस को बताया, शुभम जायसवाल ने बातचीत के दौरान कहा कि कोडीन कफ सिरप की तस्करी में बहुत फायदा है. अगर मेरे धंधे में पैसे लगाओगे तो काफी आमदनी होगी. इस पर मैं लालच में आकर तैयार हो गया और साथी अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को भी बताया तो वह भी तैयार हो गया. अमित टाटा को STF ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है.
फर्जी दस्तावेजों से फर्म बनाकर किया कारोबार : आलोक सिंह ने बताया, शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर वरुण सिंह, गौरव जायसवाल व विशाल मेहरोत्रा के ने मेरा और अमित टाटा का धनबाद में श्रेयसी मेडिकल एजेंसी के नाम से जनवरी 2024 में फर्म बनवा दी. फर्म का सारा लेनदेन शुभम जायसवाल, उसके पार्टनर और सीए तुषार देखता था. धनबाद के बिजनेस में मैंने और अमित टाटा ने 5-5 लाख रुपये कुल दस लाख रुपये लगाये. मुझे और अमित को शुभम जायसवाल ने लगभग 20-22 लाख रुपए दिए. हम लोग धनबाद 2-3 बार ही गये थे. धनबाद, रांची का काम वरूण सिंह देखता था. इसके बाद इन लोगों के कहने पर हम दोनों के नाम से बनारस में भी ड्रग लाइसेंस लेकर फर्म खुलवाई.
आलोक सिंह ने बताया, मां शारदा मेडिकल के नाम से एक फर्म और खुलवाई. इसका भी सारा लेन-देन शुभम जायसवाल व उसके साथी देखते थे. बनारस के फर्म में दो-तीन महीने ही फेन्सेडिल का व्यापार होना बताया. उसके बाद एबॉट कंपनी द्वारा फेन्सेडिल कफ सिरप बनाना बंद हो गया. बनारस की फर्म में भी लगभग आठ लाख रुपए का लाभ अलग-अलग समय पर शुभम के पार्टनर विकास सिंह व विशाल मल्होत्रा ने दिया था.
मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल व उसका पार्टनर दुबई में : आलोक सिंह ने बताया, रांची, गाजियाबाद में पुलिस एवं STF टीम ने गैंग के सौरभ त्यागी, विभोर राणा और उनके साथियों को गिरफ्तार किया. भनक लगते ही शुभम जायसवाल अपने परिवार एवं पार्टनर वरुण सिंह, गौरव जायसवाल के साथ दुबई भाग गया. शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर ने हम लोगों के अलावा दूसरे लोगों के नाम से भी फर्जी फर्म बनवाकर फेन्सेडिल कफ सिरप के कूटरचित बिल और ई-वे बिल तैयार कर फर्जी खरीद बिक्री दिखाकर तस्करों के हाथ बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे. ड्रग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र आदि फर्जी है. हम लोगों ने कभी भी दुकान पर काम नहीं किया है. अमित टाटा के पकडे जाने के बाद मैंने कोर्ट में अपना सरेंडर प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.
