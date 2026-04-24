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59 बेटिकट यात्रियों को ले जाने वाले बस कंडक्टर की बर्खास्तगी बरकरार, कोर्ट ने कहा- यह बेईमानी है

कोर्ट ने कहा, बिना टिकट यात्रियों को ले जाना या कम किराए पर टिकट देना बेईमानी या घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 9:43 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 59 बेटिकट यात्रियों को सफर कराने पर बस कंडक्टर की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए उस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाना गंभीर कदाचार है और ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी प्रक्रिया के अनुसार की गई और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया, ऐसे में इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता.

मामले के तथ्यों के अनुसार याची फैजाबाद से अकबरपुर के बीच चलने वाली बस में कंडक्टर था. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बस में 59 यात्री बिना टिकट सफर कर रहे थे. इसके बाद याची को कारण बताओ नोटिस व आरोपपत्र दिया गया और अंततः सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

एक स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था, लेकिन दोबारा विभागीय जांच के बाद फिर से बर्खास्तगी का आदेश किया गया. इसके विरुद्ध अपील खारिज होने के बाद कंडक्टर ने यह याचिका दाखिल की.

कोर्ट ने कहा कि बस को प्रारंभिक स्थान से लगभग 12 किमी दूर जांचा गया, जिससे स्पष्ट है कि कंडक्टर के पास यात्रियों को टिकट देने के लिए पर्याप्त समय था. फिर भी उसने ऐसा नहीं किया.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाना या कम किराए पर टिकट देना बेईमानी या घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है. इससे निगम को आर्थिक नुकसान होता है.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाना गंभीर कदाचार है और याची यह बताने में असफल रहा कि किन परिस्थितियों में उसने यात्रियों को टिकट जारी नहीं किया. इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रखा.

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