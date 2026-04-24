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59 बेटिकट यात्रियों को ले जाने वाले बस कंडक्टर की बर्खास्तगी बरकरार, कोर्ट ने कहा- यह बेईमानी है

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 59 बेटिकट यात्रियों को सफर कराने पर बस कंडक्टर की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए उस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाना गंभीर कदाचार है और ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी प्रक्रिया के अनुसार की गई और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया, ऐसे में इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता.

मामले के तथ्यों के अनुसार याची फैजाबाद से अकबरपुर के बीच चलने वाली बस में कंडक्टर था. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बस में 59 यात्री बिना टिकट सफर कर रहे थे. इसके बाद याची को कारण बताओ नोटिस व आरोपपत्र दिया गया और अंततः सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

एक स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था, लेकिन दोबारा विभागीय जांच के बाद फिर से बर्खास्तगी का आदेश किया गया. इसके विरुद्ध अपील खारिज होने के बाद कंडक्टर ने यह याचिका दाखिल की.