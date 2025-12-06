ETV Bharat / state

मौत के बाद अध्यापक की बर्खास्तगी का हाईकोर्ट ने जतायी हैरानी, बेसिक शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक की मृत्यु के एक साल बाद उसके खिलाफ़ विभागीय कार्यवाही और बर्खास्त करने पर हैरानी जताई है. कोर्ट ने अधिकरण अधिकारियों से अध्यापक की मौत के एक साल बाद उसे नौकरी से निकालने का आदेश देने पर स्पष्टीकरण मांगा कोर्ट ने उन राज्य शिक्षा अधिकारियों के रवैये पर हैरानी जताई, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण सहायक अध्यापक की मौत के एक साल से ज़्यादा समय बाद उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की.

दिवंगत अध्यापक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई: कोर्ट ने कहा कि मृत व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू नहीं की जा सकती. दिवंगत अध्यापक की पत्नी प्रीति सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यूपी के निदेशक बेसिक शिक्षा को एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताने का निर्देश दिया है कि उन्होंने कानून के किन प्रावधानों के तहत एक मृत कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया. याचिका में कहा गया है कि मुकुल सक्सेना जो प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक थे कि नियुक्ति 24 अक्टूबर 1996 को मृतक आश्रित कोटे में हुई थी .

कोविड-19 के कारण हुई थी मौत: उन्होंने मई, 2021 में कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो गई . उनकी मृत्यु के बाद याची को जो परिवारिक पेंशन मिलने लगी, जो नवंबर 2022 तक जारी रही. फर्रुखाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पेंशन अचानक रोक दी गई. उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक के 18 जुलाई, 2022 को जारी एक अन्य पत्र का हवाला दिया जिसमें मृत कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का निर्देश दिया गया. नतीजतन दिसंबर 2022 में एडिशनल डायरेक्टर ट्रेजरी और पेंशन कानपुर मंडल द्वारा याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन रोकने का आदेश पारित किया गया.