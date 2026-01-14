ETV Bharat / state

धान खरीदी केंद्र में हुई अनियमितता पर एक्शन, ऑपरेटर और समिति प्रबंधक बर्खास्त

धमतरी जिला प्रशासन ने धान खरीदी केंद्र में अनियमितता बरतने वाले ऑपरेटर और समिति प्रबंधक को बर्खास्त किया है.

Dismissal action on irregularities
धान खरीदी केंद्र में हुई अनियमितता पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी : धमतरी जिले में प्रशासन का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है. कार्य में लापरवाही बरतने वाले धान उपार्जन केंद्र के ऑपरेटर और समिति प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद समिति में हड़कंप मचा है. कलेक्टोरेट से मिली जानकारी के मुताबिक निर्देशों के विपरीत कार्य किए जाने एवं गंभीर अनियमितताओं के मामलों में निलंबन की कार्रवाई की गई है.

कर्तव्य के प्रति उदासीनता

प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहंदी (पंजीयन क्रमांक 674) के धान उपार्जन केन्द्र के ऑपरेटर अशोक कुमार साहू और समिति प्रबंधक गोपाल राम साहू पर घोर लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता का मामला सामने आया था. 07 जनवरी 2026 को डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान कृषकों के अवैध रूप से धान विक्रय किए जाने के मामले सामने आए.

Dismissal action on irregularities
धान खरीदी केंद्र में हुई अनियमितता पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुन: निरीक्षण में भी मिली खामियां

इसके बाद 12 जनवरी 2026 को कलेक्टर के निरीक्षण के समय धान उपार्जन से संबंधित बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. वहीं 13 जनवरी 2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र में दो ढ़ेरियों में मिलावटयुक्त धान मिला. साथ ही एक किसान के टोकन में अन्य किसान का धान खपाने का प्रयास भी उजागर हुआ.

Dismissal action on irregularities
ऑपरेटर और समिति प्रबंधक बर्खास्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑपरेटर और समिति प्रबंधक बर्खास्त

इन घटनाक्रमों से ये स्पष्ट हुआ कि धान उपार्जन जैसे संवेदनशील कार्य में संबंधित अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही बरती है, जिससे शासन की मंशा एवं पारदर्शी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए समिति के बोर्ड ने दिनांक 13 जनवरी 2026 को आयोजित बैठक में विषय क्रमांक 1 के अंतर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. इसके परिप्रेक्ष्य में पंजीयक ने जारी सेवा नियम 2018 की कंडिका 16.5 के उपबंधों के अंतर्गत अशोक कुमार साहू (ऑपरेटर) एवं गोपाल राम साहू (समिति प्रबंधक) को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी की सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई की है.

Dismissal action on irregularities
जिला प्रशासन टीम की कड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान उपार्जन केंद्रों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं


जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया गया है कि धान उपार्जन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी उपार्जन केन्द्रों की सतत निगरानी एवं जांच जारी रहेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

रेस्ट हाउस में अश्लील डांस नहीं कला जागृत हुई थी, ठुमके लगाते वक्त फोटो लेने किसने कहा : रामविचार नेताम
भिलाई में कार बनी ताबूत , तेज रफ्तार का कहर, एक की मौत तीन घायल
दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: थानों में बरसों से पड़ी 1820 गाड़ियां नीलाम, सरकारी खजाने में आए 77 लाख

TAGGED:

OPERATOR AND COMMITTEE MANAGER
PADDY PROCUREMENT CENTRE
धान खरीदी केंद्र
समिति प्रबंधक बर्खास्त
DISMISSAL ACTION ON IRREGULARITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.