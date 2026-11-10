Chhath 2026: रामगढ़ में दामोदर नदी छठ घाटों पर गंदगी का अंबार, गहरा जलस्तर और विशाल चट्टानें कार्य में चुनौती बनीं
रामगढ़ में छठ पर्व की प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं. कई छठ घाटों पर गंदगी और कचरे का अंबार लगा है.
Published : November 10, 2026 at 4:58 PM IST
रामगढ़: लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक है. 15 नवंबर को छठ महापर्व का पहला अर्घ्य दिया जाएगा, लेकिन रामगढ़ शहर के प्रमुख दामोदर नदी छठ घाट की तस्वीर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. घाट के आसपास गंदगी का अंबार लगा है. शहर के नालों का गंदा पानी खुले तौर पर दामोदर नदी में गिर रहा है, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही है. वहीं, इस बार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने और नदी के स्वरूप में बदलाव से छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं.
छठ महापर्व में अब महज पांच दिन शेष हैं. ऐसे में थाना चौक छठ पूजा महासमिति सहित विभिन्न समितियों की ओर से घाटों की साफ-सफाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है. छठ पूजा समितियों, जिला प्रशासन और छावनी परिषद से भी बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाने व इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील कर रही है. समितियों का कहना है कि छठ जैसे पवित्र पर्व पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित घाट उपलब्ध कराना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है.
गंदे नाले का पानी और बदबू बनी बड़ी समस्या
दामोदर नदी के किनारे सबसे बड़ी समस्या शहर के नालों का गंदा पानी है, जो सीधे नदी में गिर रहा है. हर साल छठ से पहले घाटों के निरीक्षण और सफाई को लेकर आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी सवाल खड़े कर रही है. नदी किनारे जमा गंदगी और नालों से निकलने वाली बदबू के कारण व्रतियों को पूजा के दौरान परेशानी हो सकती है. ऐसे में छावनी परिषद को विशेष सफाई अभियान चलाने की जरूरत है.
गहरा पानी और चट्टानें बनीं चुनौती
थाना चौक छठ महासमिति के राजीव गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष लगातार बारिश के कारण दामोदर नदी का स्वरूप काफी बदल गया है. नदी का जलस्तर सामान्य वर्षों की तुलना में अधिक है. तीन बार जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण पूरा इलाका पानी में डूब गया था. अब पानी घटने के बाद घाट क्षेत्र में जगह-जगह बड़े-बड़े चट्टान उभर आए हैं. इसके अलावा कई स्थानों पर कटाव भी दिखाई दे रहा है.
उन्होंने बताया कि नमामि गंगे योजना के तहत काम कर रही कंपनी की ओर से नदी घाट के किनारे बड़े-बड़े चट्टान छोड़ दिए गए हैं. इससे श्रद्धालुओं के आवागमन और पूजा के लिए जगह की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. महासमिति की मांग है कि इन चट्टानों को हटाकर घाट को व्यवस्थित किया जाए, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
अंचलाधिकारी ने किया छठ घाट का निरीक्षण
इधर, अंचलाधिकारी रमेश रविदास ने दामोदर नदी स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने घाट की मौजूदा स्थिति, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि छठ महासमिति और जिला प्रशासन के सहयोग से घाट को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा. श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. डीसी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
डीसी-एसपी ने दिए सुरक्षा और स्वच्छता के निर्देश
वहीं, आगामी छठ महापर्व को शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने को लेकर उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत की संयुक्त अध्यक्षता में पिछले दिनों उच्चस्तरीय बैठक की गई थी. जिसमें जिले के पदाधिकारियों, सीओ और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे.
उपायुक्त ने नगर परिषद के 38 वार्डों में पर्व की तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रमुख छठ घाटों तक पहुंच पथ दुरुस्त करने, वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित करने और महिलाओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम बनाने का निर्देश दिया था. वहीं, भीड़भाड़ वाले घाटों पर मेडिकल टीम और एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने व एसडीओ के नेतृत्व में कंट्रोल रूम संचालित करने को कहा था.
पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने नदी और अन्य जल स्रोतों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग कराने, गहरे और जोखिम भरे स्थानों को रेड मार्क से चिह्नित करने व बड़े घाटों पर गोताखोरों की तैनाती का निर्देश दिया था. साथ ही यातायात व्यवस्था सुगम रखने और पुलिस गश्त बढ़ाने को कहा था.
अब देखना होगा कि प्रशासन के निर्देश जमीन पर कितनी जल्दी उतरते हैं. छठ महापर्व में अब कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में दामोदर नदी घाट की गंदगी, नालों के गंदे पानी, बढ़े जलस्तर और बड़े-बड़े चट्टानों को देखते हुए युद्धस्तर पर सफाई और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि आस्था के इस महापर्व में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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