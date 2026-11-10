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Chhath 2026: रामगढ़ में दामोदर नदी छठ घाटों पर गंदगी का अंबार, गहरा जलस्तर और विशाल चट्टानें कार्य में चुनौती बनीं

दामोदर नदी छठ घाट पर गंदगी और कचरे का अंबार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़: लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक है. 15 नवंबर को छठ महापर्व का पहला अर्घ्य दिया जाएगा, लेकिन रामगढ़ शहर के प्रमुख दामोदर नदी छठ घाट की तस्वीर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. घाट के आसपास गंदगी का अंबार लगा है. शहर के नालों का गंदा पानी खुले तौर पर दामोदर नदी में गिर रहा है, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही है. वहीं, इस बार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने और नदी के स्वरूप में बदलाव से छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं.

छठ महापर्व में अब महज पांच दिन शेष हैं. ऐसे में थाना चौक छठ पूजा महासमिति सहित विभिन्न समितियों की ओर से घाटों की साफ-सफाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है. छठ पूजा समितियों, जिला प्रशासन और छावनी परिषद से भी बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाने व इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील कर रही है. समितियों का कहना है कि छठ जैसे पवित्र पर्व पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित घाट उपलब्ध कराना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है.