धोखाधड़ी के अपराध में बेईमानी की मंशा होना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

धोखाधड़ी के अपराध में बेईमानी की मंशा होना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट
फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े 19 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 8:10 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के वर्ष 2007 के चर्चित फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और बैंक ऋण से जुड़े धोखाधड़ी मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी रितेश जायसवाल के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही और आरोपपत्र को रद्द कर दिया. न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि आवेदक स्वयं धोखाधड़ी का शिकार हुआ था, न कि उसका सहभागी. ऐसे में उसके विरुद्ध मुकदमे को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. रितेश की याचिका पर न्यायमूर्ति संदीप जैन ने सुनवाई की.
मामले के अनुसार विवादित संपत्ति मूल रूप से मूलचंद, नत्थू सिंह और सोहनलाल की थी, जिनकी मृत्यु वर्ष 1990 के आसपास हो चुकी थी. इसके बावजूद सह-आरोपी विक्रम अस्थाना ने वर्ष 2007 में मूलचंद के नाम से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर स्वयं को उनका अधिकृत प्रतिनिधि बताकर रितेश जायसवाल के माता-पिता से 12.50 लाख रुपये में संपत्ति बेचने का सौदा किया. उन्होंने अग्रिम राशि भी अदा की और शेष धनराशि के लिए बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की.
कोर्ट ने पाया कि रितेश जायसवाल के माता-पिता तथा बैंक दोनों ने प्रस्तुत दस्तावेजों को सही मानते हुए उन पर भरोसा किया. यहां तक कि बैंक के अधिवक्ता ने भी दस्तावेजों की जांच के बाद अपनी विधिक राय में संपत्ति का शीर्षक सही और विपणन योग्य बताया था. न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब एक अनुभवी अधिवक्ता भी दस्तावेजों की जालसाजी नहीं पहचान सका तो सामान्य व्यक्ति से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती.
हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि रितेश जायसवाल या उसके माता-पिता ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य दस्तावेज तैयार किए हों अथवा किसी साजिश में शामिल रहे हों. आवेदक केवल प्रस्तावित बैंक ऋण का गारंटर था और यदि बिक्री विलेख निष्पादित भी हो जाता, तब भी उसे कोई वैध लाभ प्राप्त नहीं होता. बैंक से ऋण भी कभी वितरित नहीं हुआ.
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के भजनलाल, इंदर मोहन गोस्वामी, मरियम फसीहुद्दीन तथा माधवराव सिंधिया के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि धोखाधड़ी के अपराध में प्रारंभ से ही बेईमान मंशा का होना आवश्यक है. यदि प्रथमदृष्टया अपराध बनता ही नहीं है या अभियोजन दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होता है तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर कार्यवाही समाप्त कर सकता है.
इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हाईकोर्ट ने रितेश जायसवाल के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 एवं 471 आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमे की आरोपपत्र सहित समस्त कार्यवाही रद्द कर दी. साथ ही ट्रायल कोर्ट को शेष जीवित आरोपियों के विरुद्ध एक वर्ष के भीतर मुकदमे का निस्तारण करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने यह भी कहा कि सह-आरोपी आरती जायसवाल की स्थिति भी समान है. हालांकि वह इस याचिका की पक्षकार नहीं थीं, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती. उन्हें ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और उसके निस्तारण तक उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया.
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