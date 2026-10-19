मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बरेली में बढ़ी अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा, पुलिस ने लिया जायजा
मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद बरेली पुलिस ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 9:01 PM IST
मुंबई: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर बीते रविवार को हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है. अभिनेत्री दिशा पाटनी के पैतृक घर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सीओ सिटी आशुतोष शिवम खुद मौके पर पहुंचे. उन्होंने वहां पहुंचकर मौजूदा सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के सख्त निर्देशों के बाद से ही अभिनेत्री के घर के आसपास सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है.
पुराने मामलों को ध्यान में रखते हुए बरती जा रही है विशेष सावधानी: अभिनेत्री दिशा पाटनी मूल रूप से बरेली की रहने वाली हैं और उनका परिवार यहीं निवास करता है. उनका घर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौपला चौराहे के पास स्थित है. करीब एक साल पहले इसी घर पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गिरोह के गुर्गों द्वारा फायरिंग की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था. इस पुरानी और गंभीर घटना को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस अब किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है.
सीओ सिटी ने किया निरीक्षण और दिए कड़े निर्देश: मुंबई में हाल ही में घटी ताजा घटना के सामने आते ही बरेली पुलिस ने बिना देर किए दिशा पाटनी के घर के आसपास के सुरक्षा चक्र की नए सिरे से समीक्षा की. सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखने को कहा. एसएसपी के आदेश पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही इलाके में पुलिस गश्त को भी काफी तेज कर दिया गया है. पुलिस का यह एहतियाती कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब देश भर में फिल्मी हस्तियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है.
बरेली पुलिस बरत रही सावधानी: दिशा पाटनी के घर पर हुई पूर्व की फायरिंग की वारदात के खुलासे के लिए यूपी एसटीएफ ने विशेष अभियान चलाया था. उस दौरान नोएडा में हुई एक भीषण मुठभेड़ में पुलिस ने आमने-सामने की गोलीबारी में दो कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया था. पुराना इतिहास और गैंग्स की गतिविधियों को देखते हुए बरेली पुलिस इस बार अतिरिक्त सावधानी बरत रही है. परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को पूरी तरह से रोका जा सके.
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