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मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बरेली में बढ़ी अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा, पुलिस ने लिया जायजा

बरेली पुलिस परिवार की सुरक्षा को लेकर रख रही है चप्पे चप्पे पर नजर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर बीते रविवार को हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है. अभिनेत्री दिशा पाटनी के पैतृक घर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सीओ सिटी आशुतोष शिवम खुद मौके पर पहुंचे. उन्होंने वहां पहुंचकर मौजूदा सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के सख्त निर्देशों के बाद से ही अभिनेत्री के घर के आसपास सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है.

पुराने मामलों को ध्यान में रखते हुए बरती जा रही है विशेष सावधानी: अभिनेत्री दिशा पाटनी मूल रूप से बरेली की रहने वाली हैं और उनका परिवार यहीं निवास करता है. उनका घर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौपला चौराहे के पास स्थित है. करीब एक साल पहले इसी घर पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गिरोह के गुर्गों द्वारा फायरिंग की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था. इस पुरानी और गंभीर घटना को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस अब किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है.