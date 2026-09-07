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'कांग्रेस सरकार ने कर्जा लेकर तोड़ दी है बैकबोन, हम पूरी तरह डूब जाएंगे'

सांसद निधि के तहत जिला कुल्लू में 80 प्रतिशत कार्य पूरा. दिशा की बैठक में सांसद कंगना ने दिया बाकी कार्य पूरा करने का निर्देश.

सांसद कंगना रनौत
सांसद कंगना रनौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 5:53 PM IST

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कुल्लू: मंडी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल पर बढ़ते कर्ज को लेकर एक बार फिर से सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा. दरअसल, कुल्लू जिले के ढालपुर में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल होने के बाद सासंद ने मीडिया के सामने प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी, इस दौरान कंगना रनौत ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा.

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा,"प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का मिशन है, उसमें हमें रेवन्यू एज ईकोनॉमी कंट्रीब्यूट करना है. ये सब जानते हैं कि केंद्र सरकार को हिमाचल बहुत ही कम रेव्यन्यू दे पाती है और इसमें हम कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं. खास कर कांग्रेस सरकार ने कर्जा ले लेकर उसकी बैकबोन ही तोड़ दी है. वहीं, प्रधानमंत्री ने डिपार्मेंट्स को आगे कैसे बढ़ना है, इसको लेकर कई टूल्स दिए हैं. लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस सरकार चल रही है, उससे तो हम पूरी तरह डूब जाएंगे".

मंडी सांसद कंगना रनौत (ETV Bharat)

बता दें कि मंडी सांसद कंगना रनौत नेतृत्व में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के बचत भवन में दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान सांसद कंगना ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दिए. इस दौरान अधिकारियों ने सांसद को अवगत करवाया कि जिला कुल्लू में 80% कार्य पूरे हो चुके हैं और बाकी कार्य भी पूरे होने वाले हैं. ऐसे में सांसद कंगना रनौत ने जिला कुल्लू में चल रहे विकास कार्यों पर संतोष भी जताया और अधिकारियों से आग्रह किया कि वह जल्द इन सभी कार्यों को पूरा करें. ताकि केंद्र सरकार के माध्यम से अन्य योजनाओं को भी जिला कुल्लू में लाया जा सके.

सांसद कंगना रनौत ने कहा, "यहां पर अधिकतर अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के कार्यशैली संतोषजनक नहीं है. ऐसे में उन अधिकारियों को भी जल्द से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं".

वहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र सरकार से काफी अधिक कर्ज लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार लगातार प्रदेश की मदद कर रही है. केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिससे पूरे हिमाचल को आज फायदा मिल रहा है. ऐसे में वह केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं की स्वयं निगरानी कर रही है और समय-समय पर अधिकारियों से उसकी फीडबैक भी ली जा रही है.

दिशा की बैठक में जिला कुल्लू के विभिन्न स्थानों पर बिक रहे नशीलों पदार्थ का मुद्दा पर प्रमुखता से गूंजा. इस दौरान सांसद कंगना रनौत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह मामले में कार्रवाई सख्ती से अमल में लाए. ताकि जिला कुल्लू के जो छोटे-छोटे स्थान में लकड़ी के खोखा में जो नशा बिक रहा है, उससे युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो सके.

सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पुलिस को इस बारे प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक सख्त कानून लाने की आवश्यकता है. क्योंकि बाहरी राज्यों में नशे के मकड़ जाल में फंसकर युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और हिमाचल में भी यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है. हालांकि पुलिस द्वारा कई मामलों में आरोपियों को पकड़ा तो जा रहा है, लेकिन नियम सख्त न होने के चलते वह छूट रहे हैं और उसके बाद वह फिर वही नशा तस्करी के कारोबार में फंस रहे हैं. ऐसे में पुलिस को सरकार के समक्ष एक ऐसा कानून लाने का प्रस्ताव रखना चाहिए. ताकि नशा तस्करी को बढ़ावा ना मिल सके.

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