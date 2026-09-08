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भाजपा सांसद कंगना रनौत की भाषा-शैली पर BDO संघ की सख्त चेतावनी, अगर दोबारा ऐसी...

मंडी में दिशा की बैठक में अधिकारियों के खिलाफ कंगना रनौत की भाषा को लेकर BDO संघ ने भाजपा सांसद को सख्त चेतावनी जारी की.

BDO Association warns Kangana Ranaut
BDO संघ सख्त चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 12:59 PM IST

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मंडी: हिमाचल के मंडी में DISHA की बैठक के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत की ओर से BDO अधिकारियों को लेकर की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हिमाचल खंड विकास अधिकारी संघ (Block Development Officers) ने कंगना रनौत की भाषा-शैली पर कड़ी आपत्ति जताई है. संघ ने कहा है कि अधिकारियों से जवाबदेही तय करना जरूरी है, लेकिन समीक्षा के दौरान भाषा मर्यादित और सम्मानजनक होनी चाहिए.

कंगना रनौत की भाषा को लेकर BDO संघ की चेतावनी

इतना ही नहीं, BDO संघ ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा सामने आती है तो संगठन आगामी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा. BDO संघ ने अपने पक्ष में MPLADS के आंकड़े भी जारी किए हैं. संघ के मुताबिक मंडी जिले में 23 कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कुल 237 कार्य 511.71 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत हैं. इनमें 68 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 143 कार्य प्रगति पर हैं. केवल 26 कार्य ऐसे हैं जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है.

BDO Association warns Kangana Ranaut
BDO संघ सख्त चेतावनी (Letter)

BDO संघ जारी किए MPLADS के आंकड़े

वहीं, 12 BDO कार्यालयों के अंतर्गत 399.59 लाख रुपये की लागत से 212 कार्य स्वीकृत हैं. इनमें 57 कार्य पूरे हो चुके हैं. 142 कार्य प्रगति पर हैं और केवल 13 कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं. संघ का दावा है कि BDO कार्यालयों से जुड़े करीब 94 फीसदी कार्यों पर काम शुरू हो चुका है. संघ ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही 185.10 लाख रुपये की लागत से 72 नए कार्य स्वीकृत हुए हैं. इनमें अप्रैल में 56 जून में 2, जुलाई में 12 और अगस्त में 2 कार्यों को मंजूरी मिली है.

BDO Association warns Kangana Ranaut
BDO संघ सख्त चेतावनी (Letter)

संघ का कहना है कि, हाल ही में स्वीकृत इन कार्यों की प्रगति का आकलन करते समय स्वीकृति के बाद बीते समय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. BDO संघ ने नई e-Sakshi प्रणाली को लेकर भी व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला दिया है. संघ के अनुसार मंज़ूर फंड डिस्बर्सल जियोटैगिंग और वर्क क्लोजर की नई प्रक्रिया लागू होने के दौरान अपेक्षित प्रशिक्षण समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया. इससे संक्रमण काल में अधिकारियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा.

विकासकार्यों में कई अड़चनें

BDO संघ ने स्पष्ट किया है कि, अधिकांश विकास कार्य BDO कार्यालय सीधे नहीं करवाते, बल्कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से इनका धरातल पर क्रियान्वयन होता है. भूमि की उपलब्धता वन अनुमिती NOC लाभार्थी या भूमि मालिक की सहमति न्यायिक मामले और पंचायत स्तर की अड़चनें कई बार कार्य शुरू होने में देरी का कारण बनती हैं.

इसके अलावा पिछले साल की प्राकृतिक आपदा राहत एवं पुनर्स्थापन कार्य और पंचायत चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को भी संघ ने विकास कार्यों की गति प्रभावित होने की वजह बताया है. संघ ने स्पष्ट किया है कि वह जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहा है. जहां वास्तविक कमी होगी वहां अधिकारी तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने और सुधार के लिए तैयार हैं. हालांकि संघ की मांग है कि अधिकारियों के काम की समीक्षा तथ्यों, अभिलेखों और जमीनी परिस्थितियों के आधार पर सम्मानजनक एवं मर्यादित भाषा में की जाए.

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा था?

मंडी में दिशा बैठक में सांसद कंगना रनौत ने कहा, "सोशल मीडिया पर रील्स देखकर मजाक उड़ाने के बजाय अधिकारी अपने काम पर ध्यान दें और विकास कार्यों को समय पर पूरा करें. मुझसे अच्छी एक्टिंग आप सभी कर लेते हैं. पिछले दो वर्षों में करीब 11 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन मार्च-अप्रैल तक इसमें से एक करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हुए थे. केंद्र से राशि मिलने के बावजूद विकास कार्य जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं और इसके लिए मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को बार-बार पत्र भेजने की नौबत आई."

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