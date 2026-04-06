रायबरेली में दिशा की बैठक, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, सांसद केएल शर्मा बोले- भाजपा के राज्य मंत्री होमवर्क नहीं करते
बैठक के दौरान 82 परियोजनाओं की समीक्षा की गई. गलत आख्या बनाने पर एक अधिकारी ने माफी भी मांगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:16 PM IST
रायबरेली : जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को हुई. सांसद राहुल गांधी की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने की. बैठक में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी, सरेनी के विधायक देवेंद्र सिंह और बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती उपस्थित रहे.
सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि पुरानी बैठक की अनुपालन आख्या थी उस पर समीक्षा के साथ-साथ नए मुद्दों पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई. इरिगेशन विभाग के मामले में गलत अनुपालन आख्या पेश की गई थी. जिस पर अधिकारी ने गलती मानी है. उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे, जल जीवन मिशन, मनरेगा के विषय को लेकर अधिकारियों से चर्चा हुई है.
जल जीवन मिशन के लिए बनेगी समिति : जल जीवन मिशन के मामले में जिलाधिकारी द्वारा सीडीओ की अगुवाई में एक समिति बनाने के लिये कहा गया है, जोकि जल जीवन मिशन में जनप्रतिनिधियों के मुद्दे हैं उसकी जांच करेगी. केएल शर्मा ने कहा कि मनरेगा का 63 करोड़ रुपये का बजट अभी नहीं आया है. बीजेपी के विधायक बैठक में नहीं आये उन्हें आना चाहिये था.
डीआरएम के साथ होगी मीटिंग : राहुल गांधी द्वारा रेलवे डीआरएम को चिट्ठी लिखने के राज्यमंत्री दिनेश सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा, वे होमवर्क नहीं करते. डीआरएम ने सभी एमपी से रिपोर्ट मांगी थी. उन्होंने खुद डीआरएम को अमेठी से पत्र लिखा. यदि वह होमवर्क करते तो डीआरएम उन्हें बताते कि हमने सारे एमपी से चिट्ठी लिखी थी कि अपने क्षेत्र की जो समस्या है वह लिख कर दें. आने वाले समय में डीआरएम की एक मीटिंग भी होगी.
राज्य मंत्री दिनेश प्रताप बोले- राहुल नकली गांधी : राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आज की बैठक हमारे जनपद के विकास के लिए जो भी योजनाओं का अनुसरण करना था उसका क्रियान्वयन हुआ. सदन में जो नकली गांधी हैं, अपने आप को रायबरेली का बेटा बताते थे, वह रायबरेली के असली चिराग के सामने दिखाई नहीं दिए. राहुल नकली गांधी के पास रायबरेली के विकास के लिये वक्त नहीं है. जब कभी रायबरेली के विकास का विषय आता है तो डीआरएम को चिट्ठी लिखते हैं.
82 योजनाओं की समीक्षा की गई : डीआरएम को नेता प्रतिपक्ष कैसे पत्र लिख सकता है. पत्र रेल मंत्री को लिखना चाहिए. राहुल गांधी ने जो डीआरएम को पत्र लिखा है वह नेता प्रतिपक्ष के अधिकारी में नहीं आता है. पत्र लिखने का अधिकार रेल मंत्री और डीआरएम को है. दुर्भाग्य से वह हमारे सांसद हैं वह आज की बैठक में नदारद थे. इसका मुझे दुख है. जितनी भी 82 योजनाएं हैं एक-एक करके सभी विषयों पर समीक्षा की गई.
सपा विधायक बोले- राज्य मंत्री अधिकारियों को बचाते हैं : हरचंदपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने कहा कि जिले के राज्य मंत्री अधिकारियों को बचाने का काम करते हैं. जो भी जनप्रतिनिधि बैठक में मुद्दे रखते हैं वह सुनते नहीं हैं. उन्होंने कहा कि आगे जो चुनाव आ रहा है, उसमें ऐसे मंत्री को हराने का काम जनता करेगी. राहुल लोधी ने कहा कि हम विधायक के साथ यदि अधिकारी मौके पर जाएं तो आम लोगों की समस्या दिखेगी, जो सही ठेकेदार काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं दिया जाता.
जनता के लिए काम नहीं करते : राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे और हरचन्दपुर के ब्लॉक प्रमुख पीयूष सिंह पर टिप्पणी करते हुए राहुल लोधी ने कहा कि जो आज डिफेंडर पर चल रहे हैं वह कल को हेलीकॉप्टर पर चलेंगे. 2004 से लेकर अब तक बड़े-बड़े बजट आते रहे लेकिन जिला पंचायत से हरचंदपुर में कोई सड़क नहीं बनी. क्षेत्र की जनता को हम बताते हैं कि इन लोगों की वजह से कार्य नहीं हो रहा. अगर यह लोग जीतेंगे तो यह हेलीकॉप्टर से घूमेंगे. यह जनता के काम नहीं करते.
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