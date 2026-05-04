रामगढ़ में ‘दिशा’ बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, आंगनबाड़ी एवं जलापूर्ति पर विशेष जोर
हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में ‘दिशा’ की बैठक आयोजित हुई.
Published : May 4, 2026 at 9:00 PM IST
रामगढ़: जिला समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को ‘दिशा’ (डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी) की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने की. इस दौरान रामगढ़ विधायक ममता देवी, मांडू विधायक निर्मल महतो, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, उपायुक्त ऋतुराज सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे.
बैठक में निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा हुई
बैठक शुरू होने पर सबसे पहले पूर्व की दिशा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई. जिसके बाद जेएसएलपीएस के तहत संचालित सखी मंडलों को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया. विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मर मरम्मत और नए कनेक्शन के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए.
सड़कों की स्थिति पर चर्चा
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी पात्र लाभुकों को पेंशन से जोड़ने और “मईया सम्मान योजना” के लाभ वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की स्थिति सुधारने और नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए.
आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर विशेष फोकस
शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाठ्यपुस्तक वितरण, पोशाक डीबीटी और मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया. वही आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर विशेष चर्चा करते हुए किराए के भवनों में चल रहे केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की योजना पर काम करने को कहा गया. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नियमित टीकाकरण और ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए.
योजनाओं के सर्वे और शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित
साथी ही जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए खराब पड़ी योजनाओं के सर्वे और शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा गया. इसके अलावा चुट्टूपालू घाटी में दुर्घटनाओं की रोकथाम, चरही घाटी में लाइट व्यवस्था, हाई मास्ट लाइट, सामुदायिक भवन, साइंस पार्क और दामोदर नदी घाट के विकास जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई.
हर तीन महीने पर होने वाली दिशा की बैठक से जिले के विकास कार्यों को गति मिलती है. अवैध खनन पर रोक लगाने और आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया: मनीष जायसवाल, सांसद
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