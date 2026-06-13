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जामताड़ा में दिशा की बैठक में उठा पानी की समस्या का मुद्दा, मंत्री इरफान अंसारी नाराज होकर लौटे वापस

जामताड़ा में दिशा की बैठक हुई. जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए.

Disha meeting held in Jamtara
दिशा की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 7:54 PM IST

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जामताड़ा: शनिवार को जिला समाहरणालय के सभागार में दिशा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दुमका लोकसभा सांसद नलिन सोरेन ने की. बैठक में झारखंड विधानसभा स्पीकर रबींद्रनाथ महतो, विधायक उदय शंकर सिंह, डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में जिले में चल रही सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई.

सांसद नलिन सोरेन ने पीने के पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि जामताड़ा जिले में पीने का पानी एक बड़ी समस्या है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया ताकि किसी को भी पीने के पानी की कमी न हो.

नेताओं का बयान (Etv Bharat)

रोजगार और पलायन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संथाल परगना में युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करने से रोकने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. यहां के किसानों को इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए और उन्हें खेती करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए.

बैठक में शामिल हुए नाला विधानसभा से झामुमो विधायक और झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दिशा की बैठक को अहम बताया. उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाती है. समीक्षा के दौरान धीमी चल रहे कार्यों में तेजी आती है.

बिना बैठक में शामिल हुए वापस लौटे मंत्री इरफान अंसारी

इस दिशा की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी आमंत्रित थे. वे बैठक शुरू होने के काफी देर बाद अपने काफिले के साथ जिला समाहरणालय पहुंचे. लेकिन, बैठक में ऊपर नहीं गए और वापस लौट गए. पूछने पर पता चला कि उपायुक्त उनका स्वागत करने नीचे नहीं आए थे. इससे मंत्री नाराज हो गए और वापस चले गए. जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से उनकी नाराजगी का कारण और वे दिशा की बैठक से क्यों जा रहे हैं? इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया. उन्होंने कुछ नहीं कहा और चलते बने.

जब सांसद नलिन सोरेन से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि किस बात की नाराजगी है, वे यह नहीं बता सकते. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि मंत्री इरफान अंसारी बैठक में आमंत्रित थे.

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