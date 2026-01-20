ETV Bharat / state

गढ़वा में सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में दिशा की बैठक, समीक्षा के दौरान कई सवालों का नहीं मिला जवाब

पलामू सांसद की अध्यक्षता में दिशा की बैठक ( Etv Bharat )

गढ़वा: जिला के समाहरणालय सभागार में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और राज्य एवं केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत तरीके से समीक्षा की गई.

इस दौरान बैठक में पहुंचे भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव एवं गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी नाराज हो गए. विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि पिछली बार दिशा की बैठक हुई थी, जिसमें मैं उपस्थित नहीं था. लेकिन जो जानकारी हासिल हुई उस पर कुछ सवालों का जवाब मिला और कुछ अधूरा रह गया.

जानकारी देते भवनाथपुर और गढ़वा विधायक (ETV BHARAT)

वहीं, गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि बहुत सारे सवाल किए गए लेकिन उसका ना तो विभाग और ना ही पदाधिकारी ने समुचित जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जिन सवालों को यहां उठाया गया है, उसका जवाब अधिकारी नहीं दे पाए. जिससे वह संतुष्ट नहीं हुए है.