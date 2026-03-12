ETV Bharat / state

Health Tips : मौसम परिवर्तन से बढ़ रही हैं बीमारियां, एक्सपर्ट से जानें बचाव के तरीके

बदलते मौसम में मंदाग्नि से कफ बढ़ता है, जिससे पाचन, श्वास, त्वचा रोग होते हैं. हरी सब्जियां, छाछ लें, जंक फूड से बचें, दिनचर्या अपनाएं.

मौसम में बदलाव (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 8:28 PM IST

अजमेर: मौसम में परिवर्तन का असर शरीर पर भी पड़ रहा है. मौसम के अनुसार शरीर के ढलने की प्रक्रिया रहती है. इस दौरान शरीर की मंदाग्नि (कमजोर पाचन) होने से कफ अधिक बनता है और शरीर मौसमी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है. आयुर्वेद विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन से जानते हैं ऋतु परिवर्तन से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और उनसे निजात पाने के उपाय.

मौसम में बदलाव एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है. इस बदलाव का असर मानव ही नहीं, पशु-पक्षी और वनस्पति पर भी पड़ता है. आयुर्वेद विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन बताती हैं कि मौसम के बदलाव से शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है और कई तरह के रोग होने लगते हैं, जो आम भाषा में मौसमी रोग कहलाते हैं. उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार मौसम के बदलाव के कारण मंदाग्नि होती है. इससे कफ की अधिकता रहती है और पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है. इस दौरान दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या का पालन करने से रोगों से बचा जा सकता है. मौसम परिवर्तन के साथ खुद की जीवनशैली को भी बदलने की जरूरत है.

डॉ. मनीषा जैन ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

पाचन, श्वास, नेत्र और त्वचा के होते हैं रोग: डॉ. जैन बताती हैं कि मौसम के बदलाव में पाचन तंत्र से संबंधित भोजन में अरुचि (भूख कम लगना), अजीर्ण, अतिसार, वमन आदि, श्वास तंत्र के प्रभावित होने पर अस्थमा, खांसी, एलर्जी होती है. त्वचा रोग में शीतपित्त (दाद या दाफड़), खुजली और लाल दाने होने लगते हैं. इसी तरह नेत्र रोग में आंखों से पानी आना, खुजली, लालिमा आना आदि रोग होते हैं.

मौसमी बीमारियों से ऐसे बचें: आयुर्वेद विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन बताती हैं कि मौसम परिवर्तन के दौरान आदर्श जीवनशैली का पालन किया जाना चाहिए. मसलन, उत्तम दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के पालन करने और संयमित खान-पान से मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है. डॉ. जैन बताती हैं कि पानी अधिक पीना चाहिए, फलों का सेवन या जूस पिएं, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे.

पढ़ें: हेल्थ टिप्स: बदलने लगा मरुधरा के मौसम का मिजाज, अस्थमा और सांस के मरीज कैसे रखें सेहत का ख्याल...जानिए

आहार में हरी सब्जियों का उपयोग करें. ताजा छाछ, नारियल पानी, गन्ने का रस लें. मोटा अनाज से बने व्यंजनों का सेवन भी बेहतर है. जौ की राबड़ी, पुदीना और धनिया की चटनी का भी उपयोग लाभदायक है. उन्होंने बताया कि समय पर सोएं और जल्दी उठें. योग, व्यायाम, खेल को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

स्वस्थ रहना है तो यह न करें: उन्होंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना आयुर्वेद के अनुसार ठीक नहीं माना गया है. जंक फूड, पैकेज्ड फूड का सेवन न करें. बासी भोजन न खाएं. कोल्ड्रिंक और अधिक ठंडे पेय पदार्थ न पिएं.

