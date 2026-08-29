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सुकमा के पोटाकेबिन में बीमार हो रहीं छात्राएं, 2 दिन में 47 बच्चियां पहुंची अस्पताल, 23 को भर्ती कराया गया

पोटाकेबिन में बीमारी का कहर, शुक्रवार को 39 और शनिवार को 8 छात्राएं पहुंचीं अस्पताल, एक की हालत गंभीर, सुकमा रेफर

Sukma Potacabin students ill
सुकमा के पोटाकेबिन में बीमार हो रहीं छात्राएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
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सुकमा: जिले के पोटाकेबिन में छात्राओं के लगातार बीमार पड़ने का मामला सामने आ रहा है. पोलमपल्ली स्थित बालिका पोटाकेबिन में बीते 24 अगस्त से शुरू हुआ छात्राओं के बीमार पड़ने का सिलसिला अब बढ़कर 47 तक पहुंच गया है. बड़ी संख्या में छात्राओं में बुखार, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण सामने आने के बाद उन्हें इलाज के लिए दोरनापाल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. लगातार बढ़ते मामलों ने पोटाकेबिन में रहकर पढ़ाई कर रही करीब 350 छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

Sukma Potacabin students ill
2 दिन में 47 बच्चियां पहुंची अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को पोटाकेबिन की 39 छात्राओं को इलाज के लिए दोरनापाल अस्पताल लाया गया था. इसके बाद शनिवार सुबह करीब 10 बजे 8 और छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. इस तरह बीते दो दिनों में अस्पताल पहुंचने वाली बीमार छात्राओं की संख्या 47 हो गई है. अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में छात्राओं का इलाज किया जा रहा है.

इलाज के बाद जिन छात्राओं की तबीयत में सुधार हुआ, उन्हें चिकित्सकीय सलाह के बाद वापस भेज दिया गया है. वहीं 23 छात्राएं फिलहाल दोरनापाल अस्पताल में भर्ती बताई जा रही हैं. एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए सुकमा जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

Sukma Potacabin students ill
शुक्रवार को 39 और शनिवार को 8 छात्राएं पहुंचीं अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीमारी की वजह बनी पहेली

एक ही संस्थान में कम समय के भीतर बड़ी संख्या में छात्राओं के बीमार पड़ने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. छात्राओं में उल्टी, दस्त और बुखार जैसे लक्षण पाए जाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि इसका संबंध दूषित भोजन, पानी या किसी संक्रमण से हो सकता है. हालांकि बीमारी की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

भोजन-पानी और साफ-सफाई की जांच जरूरी

पोलमपल्ली के बालिका पोटाकेबिन में करीब 350 छात्राएं पढ़ती हैं. ऐसे में 47 छात्राओं के बीमार पड़ने की घटना को गंभीरता से देखा जा रहा है. लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच पोटाकेबिन में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, पेयजल की शुद्धता और साफ-सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.

परिजनों की मांग

वहीं छात्राओं के लगातार अस्पताल पहुंचने से अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है. परिजनों की मांग है कि प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाए और बीमारी के कारणों की जांच कर स्थिति स्पष्ट करे. फिलहाल अस्पताल में भर्ती छात्राओं का इलाज जारी है और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही हम दोरनापाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और डॉक्टरों से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली. सभी बच्चों का इलाज जारी है और जरूरी जांच कराई गई है. स्थिति के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा -चंद्र कुमार यारदा, बीईओ कोंटा

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बीमारी के कारणों का जल्द पता लगाना और अन्य छात्राओं को इसकी चपेट में आने से बचाना है.

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पोटाकेबिन छात्राएं बीमार
पोलमपल्ली स्थित बालिका पोटाकेबिन
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