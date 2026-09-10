लगातार बारिश और फिर तेज धूप, फसलें हो रही प्रभावित, जानिए तना छेदक, लाल सड़क जैसे रोग से कैसे बचें
लगातार बारिश, बदली और तेज धूप की वजह से गन्ना, मक्का और दलहन-तिलहन की फसल हो रही प्रभावित, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 7:53 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बाद अचानक तेज धूप निकलने से फसलों पर संकट मंडराने लगा है. मौसम में आए इस बदलाव और खेतों में बढ़ी नमी के कारण धान, गन्ना, मक्का और दलहन-तिलहन की फसलों में 'तना छेदक' और 'लाल सड़न' जैसी घातक बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है.
कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों ने समय रहते इसका उपाय नहीं किया, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है. इस गंभीर समस्या को लेकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) के सस्य विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने किसानों को तुरंत उपचार करने की सलाह दी है. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा-
कीट और जीवाणुओं के पनपने का माहौल
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ सुनील कुमार अग्रवाल ने बताया कि लगातार बारिश होने के साथ ही बादल छाए हुए थे. बारिश के बंद होते ही लगातार तेज धूप निकल रही है. ऐसे में नमी आद्रता ज्यादा रहती है. यह जो मौसम होता है वह फसल को प्रभावित करता है. जिसमें विभिन्न प्रकार के कीट और फफूंद या बैक्टीरिया जीवाणुओं के पनपने के लिए बहुत अच्छा माहौल हो जाता है. ऐसी स्थिति में अक्सर हमारे जो फसले होती हैं उसमें बहुत सारी कीट बीमारियों का असर देखने को मिलता है.
फसलों में क्या-क्या बीमारी हो सकती है?
वैज्ञानिक डॉ सुनील कुमार अग्रवाल के मुताबिक, धान की बात करें तो धान में ब्लास्ट, लीफ शीथ ब्लाइट की परेशानी आ रही है. धान में अगर किट की बात करें तो तना छेदक के साथ ही भूरा माहू का प्रकोप भी दिख रहा है. लीफ फोल्डर जो पत्तियों को मोड़ने वाला कीड़ा है वह दिखाई दे रहा है. सोयाबीन में भी कीट प्रकोप की बात करें तो उसमें गर्डर बीटर या फिर सेमी लुपर जैसे प्रकोप दिखाई देते हैं.
मौसम परिवर्तन का असर दलहनी और तिलहनी फसलों पर भी दिखाई पड़ रहा है. क्योंकि चाहे वह दलहनी फसल हो या फिर तिलहनी फसल या फिर मक्का हो ये सभी फसले ऐसी होती है जिसमें लगातार बारिश के साथ ही आद्रता और बहुत ज्यादा नमी बनी रहती है. ऐसे में उस फसल की ग्रोथ या पैदावार रुक जाती हैं.
उनकी जड़ों में सड़न के साथ ही बीट की परेशानी जैसी बीमारियां दिखाई पड़ती है. मक्के में खासकर पाल आर्मी वर्म की समस्या दिखाई पड़ती है. मूंग, उड़द जैसी फसलों में यलो मेन मोजेक, सफेद मक्खी, माहू जैसी कीट व्याधि की समस्या दिखाई पड़ती है.
फसलों को बचाने क्या करें?
दलहन तिलहन, मक्का और धान की फसल में इस तरह की समस्या दिखाई देती है तो किसानों को यह देखना होगा कि वह लगातार अपने खेतों में निगरानी करें, साथ ही कीट व्याधि को नियंत्रित करने का काम करते रहें. क्योंकि यह मानकर चलिए कि यह मौसम कीट व्याधि के पनपने के लिए बहुत अच्छा है. ऐसी स्थिति में किसानों को कीट व्याधि का प्रकोप दिखाई देता है तो इसका तुरंत उपचार करना है. जानिए उपाय
- किसानों को ध्यान रखना होगा कि उर्वरक की मात्रा संतुलित होनी चाहिए.
- इसके साथ ही नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा ना रखें.
- नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा रखते हैं तो बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे.
- यदि खेतों में नाइट्रोजन डालना है तो पहले यह देखने की खेतों में कीट व्याधि की समस्या तो नहीं है.
- खेतों में लगातार पानी अगर भरता है तो उसे साफ करना भी जरूरी है.
- फसलों में कीट व्याधि जैसी चीजों की समस्या दिखाई पड़ रही है तो पोटाश की मात्रा का भी उपयोग कर सकते हैं.
- पोटाश से फसलों में कीट व्याधि के प्रकोप से बचने की क्षमता विकसित हो.
गन्ने की फसल के उपाय
इस मौसम में गन्ने की फसल में भी लाल सड़न रोग और तना छेदक दिखाई पड़ सकता है. ऐसे में गन्ने की बुवाई करते समय उस समय बीज का उपचार जरूर कर लें. कार्बेंडा जिल से उसका उपचार कर ले. लाल सड़न रोग से ग्रसित अगर गन्ना खेत में दिखाई पड़ता है तो उसको तुरंत खेत से बाहर कर देना चाहिए. नहीं तो वह तेजी से फैल सकते हैं. वर्तमान में यह मौसम फसल में फफूंद किट और बीमारियों के लिए अनुकूल है.