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उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों के विभागों की चर्चाएं तेज, जानिए किसको मिल सकता है कौन सा मंत्रालय

उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. रोहित सोनी की रिपोर्ट...

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 3:36 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब चर्चाएं नए मंत्रियों के दिए जाने वाले विभागों को लेकर हैं. बीते दिन 20 मार्च को ही राज्यपाल ने पांच विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी. पांच में से दो मंत्री ऐसे हैं, जो पूर्व की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वहीं तीन मंत्री हैं, जो पहली बार ये जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं.

दरअसल, चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को चौथी बार कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, कैबिनेट मंत्री खजान दास को दूसरी बार कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और खजान दास को भारी भरकम विभागों की सौगात दी जा सकती है.

माना जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को दिए जा सकते हैं. वहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत चंदन रामदास के विभागों की जिम्मेदारी नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री खजान दास को मिल सकती है.

वहीं अन्य तीन विधायक जो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, उन्हें सामान्य विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास हैं, ताकि सीएम धामी का भार भी कम किया जा सके. यही नहीं साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे 6 मंत्रियों के कुछ विभागों में से कुछ विभाग पहली बार बने इन कैबिनेट मंत्रियों को सौंपा जा सकते हैं.

सीएम धामी के पास सबसे ज्यादा विभाग: सरकार की कोशिश है कि जो विभाग अभी पिछड़े हुए हैं, उन विभागों की परफॉर्मेंस को और बेहतर किए जाने के साथ ही उनकी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन विभागों को इन नए मंत्रियों को सौंपा जाए. बता दें कि नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास 21 विभाग आए थे. इनमें मंत्री परिषद, कार्मिक एवं सतर्कता, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, राजस्व, खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, उर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आबकारी, न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास और नागरिक उड्डयन विभाग शामिल हैं.

वहीं 26 अप्रैल 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उनके पास मौजूद सभी विभागों की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हिस्से में आ गई थी. यानी चंदन रामदास के पास रहे चार विभाग यानी समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन और लघु-सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम भी सीएम धामी के पास चले गए.

सीएम धामी के पास वर्तमान में तीस विभागों की जिम्मेदारी: इसके साथ ही 16 मार्च 2025 को प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास रहे पांच विभाग यानी वित्त विभाग, शहरी विकास आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना भी सीएम धामी के पास चले गए. जिसके बाद सीएम धामी के पास वर्तमान समय में कुल 30 विभागों की जिम्मेदारी है.

धामी मंत्रिमंडल में पांच नए मंत्रियों की एंट्री होने के बाद अब विभागों के आवंटन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले एक से दो दिनों में नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा.

दरअसल, 21 मार्च यानी आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर हैं. वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल को 4 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है, जिसके दृष्टिगत हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसी कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ ही नवनियुक्त समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि धामी सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरा होने पर यानी 23 मार्च से पहले ही नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

कैबिनेट मंत्रियों के पास मौजूदा विभागों की स्थिति:

  • कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पास 8 विभागों की जिम्मेदारी है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंधन, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग शामिल है.
  • कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पास तीन विभागों की जिम्मेदारी है, जिसमें कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्राम विकास विभाग शामिल है.
  • कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के पास छह विभागों की जिम्मेदारी है, जिसमें मुख्य रुप से विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग शामिल है.
  • कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के पास चार विभागों की जिम्मेदारी है, जिसमें मुख्य रुप से वन विभाग के साथ ही भाषा, निर्वाचन और तकनीकी शिक्षा शामिल है. यही नहीं मंत्री सुबोध उनियाल के पास संसदीय कार्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है.
  • कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पास तीन विभागों की जिम्मेदारी है, जिसमें मुख्य रुप से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, और खेल एवं युवा कल्याण विभाग शामिल है.
  • कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के पास 6 विभागों की जिम्मेदारी है, जिसमें पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग शामिल है.

नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों को मिल सकते है ये विभाग:

  • कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास रहे विभाग सौंपे जा सकते है. इसमें वित्त विभाग, शहरी विकास आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना शामिल है.
  • कैबिनेट मंत्री खजान दास को पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के पास रहे विभाग सौंपे जा सकते है, जिसमें समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन विभाग शामिल है.
  • कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी को सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग समेत अन्य विभाग दिए जा सकते है.
  • कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा को गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, श्रम विभाग, जनगणना और पुनर्गठन विभाग दी जा सकती है.
  • कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा को पेयजल, आयुष एवं आयुष शिक्षा, ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

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