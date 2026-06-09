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सियासी तपिस से जूझती छत्तीसगढ़ की राजनीति, मंत्रिमंडल बदलाव से भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में रायपुर से दिल्ली तक माहौल गर्म

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस चीज को सीधी तौर पर नहीं नकार रहे हैं. उसे इस रूप में कह देना कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, मामला कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में सुलग तो जरूर रहा है. अब उन लोगों के लिए यह सप्ताह है काफी इंतजार और बेचैनी वाला जो लोग परफॉर्मेंस के आधार पर बदले जाएंगे. अब कितने मंत्रियों के नेम प्लेट रायपुर से नया रायपुर तक रहेगा और किन-किन के नेम प्लेट बदल जाएंगे, यह इंतजार वाला सप्ताह उनके लिए भी काफी भारी है.

भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार का नेतृत्व कैसा होगा, कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने या फिर फेरबदल किए जाने को लेकर जो होगा यह केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, वह जिस तरह का भी बदलाव चाहेंगे कर सकते हैं. मामला साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा तेजी से चल रही है कि मंत्रिमंडल में बदलाव होना है. क्योंकि अगर प्रवक्ता की मानें और ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं होती तो साफ तौर पर कह देते कि यह विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही राजनीति का ही हिस्सा है. सरकार बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही है और मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होना है.

रायपुर में वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर की भी चर्चा खूब तेजी से चल रही है. विष्णु देव साय के मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के राजनीतिक गलियारे में चर्चा खूब है. जिस तरह की चर्चा है, अगर उसको माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता इस बात को मान रहे हैं की मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन इस बात का निर्णय लेगा कि किस तरह की राज्य का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होगा.

विपक्ष की रणनीति के आगे सत्ता पक्ष अपनी गोलबंदी को उतनी ही मजबूत रखना चाहती है, जितना होना चाहिए. इसलिए माना जा रहा है की 20 जून के पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में होने वाले बदलाव से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा. इसलिए यह सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इंतजार वाला सप्ताह बन गया है.

भारतीय जनता पार्टी के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि केंद्रीय नेतृत्व संगठन बदलाव पर काफी तेजी से कम कर रहा है. छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ से प्रभारी हैं और वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. ऐसे में 2 पदों का दायित्व संभाल रहे नितिन नबीन छत्तीसगढ़ में अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करेंगे यह काफी महत्वपूर्ण है. जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार की तैयारी चल रही है, 2028 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त तो बहुत है, लेकिन जिस तरह की तैयारी अभी के समय में शुरू हुई है, वह बता रही है कि सरकार चिंता कितना कर रही है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नवतपा के बाद 9 जून के बाद वाला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण हो गया है. क्योंकि इसमें बहुत सारे राजनीतिक बदलाव होने वाली राजनीति चर्चा ने राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों के बीच एक नए कौतूहल के पैदा कर दिया है. छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2028 की चुनावी रणनीति का एक नया मसौदा तैयार होगा. एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राज्य के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नई तैयारी में जुटी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लिए नए प्रदेश प्रभारी और मंत्रिमंडल विस्तार वाली चर्चा की राजनीति में है. 9 जून के बाद वाला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण बदलाव और बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है.

सरकार वाली पर्टी में जो हो रहा है उसके बाद उसके विपक्षी दल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है. पिछले 2 महीने से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के चल रही आंतरिक गतिरोध वाली राजनीति समाप्त ही नहीं हो रही है. 8 जून को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने फिर कह दिया कि 20 जून से फिलहाल कांग्रेस का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, उसमें पार्टी और संगठन को मजबूत करने की तैयारी होगी. अभी एक हफ्ते तक किसी तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन एक हफ्ते के भीतर कुछ न कुछ होगा.



कुछ होने वाला है

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव के बयान पर कांग्रेस के अंदर से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन इससे पहले टीएस सिंहदेव ने जब प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने और खुद को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर जिम्मेदारी मिलती है तो काम संभालने को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के भीतर ही एक भूचाल खड़ा हो गया. कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कह दिया कि बाबा बड़े नेता हैं, इन्हें दिल्ली जाकर राजनीति करनी चाहिए. प्रदेश की राजनीति युवाओं के हाथ में रहने दें, यह बड़े नेता हैं इनकी जरूरत दिल्ली में है.

हालाकि उसके तत्काल बाद फिर टीएस सिंहदेव का बयान आया कि मेरे अंदर काम करने की युवा वाली ऊर्जा है. इसलिए मैं मानता हूं कि मैं भी युवा हूं. बयानों का यह विवाद सूरजपुर में कांग्रेसी नेता के उपर हुए एफआईआर वाले विवाद में एक मंच पर पहुंचे भूपेश बघेल, दीपक बैज, टीएस सिंह देव सहित तमाम नेताओं की मौजूदगी में दिया गया फिर वो मामला नेपथ्य में चला गया. एक बार फिर यह बयान कांग्रेस की राजनीति में कुछ न कुछ तो नया करेगा, क्योंकि विपक्ष के नजरिए से यह कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक घमासान की बात है. वहीं, अपने-अपने गुट की राजनीति कर रहे कांग्रेस के लोगों के लिए अपने राजनीतिक सत्ता और वजूद को बचाए रखने की नई तैयारी भी है.

अब देखना है की 20 जून से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर शुरू हुई चर्चा कहां तक पहुंचती है. यह विषय महत्वपूर्ण तो है और इस सप्ताह के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण का ताना-बाना भी रहेगा.



''जनता सब जान गई ''

कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, यह भाजपा की प्रचार वाली राजनीति है. वह कांग्रेस के भीतर देख रहे हैं जबकि उनके घर में खुद भूचाल आया हुआ है. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें चल रही हैं, इसमें विस्तार जैसा तो कुछ होना नहीं है. हां मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है. लेकिन जिस दिन मंत्रिमंडल में बदलाव होगा छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही भूचाल मच जाएगा.

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, ''जिन लोगों को आप ढाई साल के बाद यह कह कर हटाएंगे कि उन्होंने काम नहीं किया है तो सवाल तो फिर पूरे नेतृत्व पर आएगा कि यदि काम नहीं हो रहा था, तो बाकी नेतृत्व के लोग क्या कर रहे थे. अपने अंदर ही गिरी भारतीय जनता पार्टी इस बात का रास्ता खोज रही है. दूसरे तरह के बयानों से राजनीति और जनता को भड़काने का काम कर रही है. जबकि हकीकत यह है कि जनता उनके सभी रंग को समझ गई है. क्योंकि विकास के नाम पर ढाई सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है.''

''भविष्य ही नहीं''

छत्तीसगढ़ में चल रही भाजपा और कांग्रेस की रजानीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनुराग अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, जिन लोगों को गर्मी ज्यादा लग रही है वे जनती की सेवा नहीं कर सकते. भाजपा सरकार में क्यों होगा इसके लिए पूरा निर्णय तंत्र कार्य करता है. किसी को सरकार में रखना हटाना, संगठन में रखना, सरकार में जिम्मेदारी देना इसकी एक पूरी प्रक्रिया हो. कांग्रेस की तरह बंटवरे वाला समझौता नहीं है. ढाई साल आप रहो, ढाई साल मैं रहूंगा. हम जनता के लिए काम कर रहे हैं. हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और इसका इनाम जनता हमें दे रही है.

प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि काग्रेस में कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है. बड़ा होने का भविष्य ही नहीं है, इनके यहां आपसी विभेद बड़ा होता, इनके झगड़े बड़े होते हैं, इनके यहां सिर-फुटव्वल बड़ा होता है. प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इनके यहां राजशाही की सेवा बड़ी होती है, राजतंत्र का गुणगान बड़ा होता है. जनता के लिए कुछ बड़ा करने की इनकी कोई योजना होती ही नहीं है.

बदलाव वाला हफ्ता आ रहा

छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए 9 जून के बाद वाला सप्ताह काफी अहम है. अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव और भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में बदलाव कौन-कौन सा नया रंग लेकर आता है. किस तरह का नया सियासी समीकरण इस सप्ताह के बाद शुरू होता है. किनारे वाली राजनीति कि भारी गर्मी और तपिश झेल चुके वैसे लोग जो-जो किनारे हैं और इस समय़ किरदार के मुख्य हिस्सेदार बनना चाहते हैं, जून के महीने में पड़ने वाली बारिश की फुहारें निश्चित तौर पर उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगी. जो बंद कमरे में माननीय रहे हैं और उनपर काम नहीं करने का ठीकरा है, संभव है की बारिश वाले मौसम में भी राजनीतिक तपिश वाली गर्मी उनको परेशान करेगी. जिस तरह के राजनीतिक बयान आ रहे हैं उसमें यह हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होगा इसमें दो राय नहीं है.

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