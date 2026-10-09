जशपुर में UCC पर गहन विचार विमर्श, आदिवासी परंपरा को सुरक्षित रखने की उठी मांग
ढुकू प्रथा, लिव-इन रिलेशन और बहुविवाह से महिलाओं को संरक्षण देने पर सहमति, विधायक रायमुनि भगत बोलीं- एक परिवार में दो कानून उचित नहीं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 8:42 PM IST
जशपुरनगर: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समेत कई मुद्दों को लेकर शुक्रवार को जशपुर में गहन विचार विमर्श हुआ. जिला पंचायत के सभागार में उच्च स्तरीय समिति ने जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों से बात की.
चर्चा के दौरान ढुकू प्रथा, लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह जैसी स्थितियों से महिलाओं को होने वाली समस्याओं से संरक्षण देने के लिए स्पष्ट कानून बनाने पर सामाजिक संगठनों और प्रबुद्धजनों ने सहमति जताई. वहीं, आदिवासी संगठनों ने विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में उनकी विशिष्ट परंपराओं और रूढ़ियों को संरक्षित रखने की मांग उठाई. कुछ संगठनों ने आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से अलग रखने का सुझाव भी दिया.
आदिवासी परंपराओं और रूढ़ियों को संरक्षित रखने पर जोर
बैठक की शुरुआत सरगुजा संभाग के आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा के स्वागत भाषण से हुआ. इसके बाद उच्च स्तरीय समिति के सचिव एवं रायपुर संभाग के आयुक्त श्याम लाल धावड़े ने बात रखी. वहीं ईसाई आदिवासी महासभा की ओर से अभिनंदन खलखों ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के दौरान आदिवासियों की विशिष्ट परंपराओं और रूढ़ियों को संरक्षित रखना आवश्यक है.
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है. यह नागरिकों को दिया गया अधिकार नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए.
जनपद पंचायत जशपुर की पूर्व अध्यक्ष शशि भगत ने भी कहा कि समान नागरिक संहिता की मंशा अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही समाज की परंपराओं और रूढ़ियों का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने विवाह पंजीयन की व्यवस्था को आवश्यक बताते हुए कहा कि इस दिशा में प्रभावी प्रावधान किए जाने चाहिए.
लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह को लेकर हुई चर्चा
पत्थलगांव विकासखंड के किलकिला से आए किशोर यादव ने कहा कि अंतरजातीय विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में विवाह पंजीयन की सख्त व्यवस्था करना आवश्यक है. उन्होंने सुझाव दिया कि लिव-इन रिलेशनशिप के मामलों में युवक-युवती के माता-पिता को भी इसकी सूचना देने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि किसी असामान्य परिस्थिति में परिवार के सदस्यों से संपर्क बनाए रखा जा सके.
अखिल भारतीय रौतिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश साय ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि समाज में एक समान कानून की आवश्यकता है. उन्होंने ढुकू प्रथा और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख करते हुए विवाह पंजीयन को जरूरी बताया. उनके अनुसार, विवाह का पंजीयन होने से संबंधित मामलों में स्पष्टता आएगी और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी.
बेटियों की सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार के लिए यूसीसी जरूरी
कायस्थ समाज के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि समाज में बेटियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है. उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट और समान कानूनी प्रावधानों की जरूरत पर जोर दिया.
जिला अधिवक्ता संघ के सचिव सत्य प्रकाश तिवारी ने भी यूसीसी का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग कानून लागू होने से न्यायालयों के समक्ष कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होती हैं. इसके कारण पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय मिलने में देरी हो सकती है. उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए समान नागरिक संहिता को एक महत्वपूर्ण विकल्प बताया.
विमर्श के दौरान मुरारी लाल अग्रवाल, डॉ. अभय बैरागी और उदित मिंज सहित अन्य लोगों ने भी समिति के समक्ष अपने विचार और सुझाव रखे. चर्चा में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, विवाह पंजीयन की व्यवस्था, तलाक के मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रावधान तथा संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े विषय प्रमुखता से सामने आए.
विधायक रायमुनि भगत बोलीं- एक परिवार में दो कानून उचित नहीं
जशपुर विधायक रायमुनि भगत ने समिति के समक्ष अपने विचार रखते हुए कहा कि एक परिवार में दो कानून किसी भी तरह से उचित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग आदिवासियों की परंपराओं और रूढ़ियों को छोड़ चुके हैं, उन्हें आदिवासी नहीं माना जा सकता.
विधायक ने लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए समान नागरिक संहिता में विवाह पंजीयन, तलाक और संपत्ति के अधिकारों को लेकर स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए. उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया.
समिति के सदस्य रहे मौजूद
समान नागरिक संहिता पर आयोजित इस सामूहिक विमर्श में उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. ज्योति रानी सिंह, समिति के सचिव एवं रायपुर संभाग के आयुक्त श्याम लाल धावड़े तथा सरगुजा संभाग के आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा उपस्थित रहे. बैठक में प्राप्त सुझावों और विभिन्न पक्षों की राय के माध्यम से समान नागरिक संहिता को लेकर जिले के नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों के विचार सामने आए.