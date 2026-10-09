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जशपुर में UCC पर गहन विचार विमर्श, आदिवासी परंपरा को सुरक्षित रखने की उठी मांग

जशपुर में UCC पर गहन विचार विमर्श ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समेत कई मुद्दों को लेकर शुक्रवार को जशपुर में गहन विचार विमर्श हुआ. जिला पंचायत के सभागार में उच्च स्तरीय समिति ने जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों से बात की.

चर्चा के दौरान ढुकू प्रथा, लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह जैसी स्थितियों से महिलाओं को होने वाली समस्याओं से संरक्षण देने के लिए स्पष्ट कानून बनाने पर सामाजिक संगठनों और प्रबुद्धजनों ने सहमति जताई. वहीं, आदिवासी संगठनों ने विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में उनकी विशिष्ट परंपराओं और रूढ़ियों को संरक्षित रखने की मांग उठाई. कुछ संगठनों ने आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से अलग रखने का सुझाव भी दिया.