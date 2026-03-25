ETV Bharat / state

ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा बढ़ावा, शहडोल में परंपरागत खेती को लेकर हुआ मंथन

जैविक खेती करने वाले किसानों का हो रहा रजिस्ट्रेशन, ऐसे किसानों को खेती से लेकर उत्पाद बेचने तक में मिलेगी मदद.

organic farming practice traditional farming in shahdol
किसान और एक्सपर्ट्स के बीच मंथन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 2:11 PM IST

|

Updated : March 25, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल : जिस तरह से आजकल खेती में रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है, ऐसे माहौल में मृदा की सेहत को ठीक करने के लिए जैविक और परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का शहडोल में आयोजन हुआ. इस कार्यशाला में जैविक, प्राकृतिक, बिना रासायनिक उर्वरक, बिना रासायनिक खाद के की जाने वाली खेती को लेकर जिले भर के अव्वल किसानों के बीच और एक्सपर्ट्स के बीच मंथन हुआ.

किसान और एक्सपर्ट्स के बीच मंथन

शहडोल के कृषि विभाग के उप संचालक अनुराग पटेल ने बताया, '' आज के दौर में जो चारों ओर से रासायनिक खेती के कारण हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है, इसकी सेहत को ठीक करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई थी. इसमें जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मत्स्य विभाग, उद्यानिकी, सहकारिता कृषि से जुड़े हर तरह के लोग, जो इस तरह की खेती कर रहे हैं या करा रहे हैं, शामिल हुए.''

जानकारी देते कृषि विभाग के उप संचालक (Etv Bharat)

जैविक किसानों का पंजीयन

अनुराग पटेल बताते हैं, '' ग्लोबल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के जो लोग हैं, वो हमारे क्षेत्र में पंजीयन कर रहे हैं. पंजीयन उपरांत जो जैविक उत्पाद पैदा होगा, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक नाम से उन्हें ब्रांड मिलेगा, लोगो मिल जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपने प्राकृतिक उत्पाद को स्थानीय, राष्ट्रीय और यहां तक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बेच सकेंगे. जो भी किसान जैविक खेती कर रहे हैं या करेंगे, उनका अगर इसमें पंजीयन होता है तो उनके प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा.''

Traditional Farming in Shahdol
शहडोल में परंपरागत खेती को लेकर हुआ मंथन (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-


कृषि विभाग के उप संचालक बताते हैं, '' प्रमाणीकरण करने के लिए ग्लोबल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड यहां काम कर रही है. वो नेशनल काउंसिल के प्राकृतिक खेती के तहत अधिकृत संस्था है. उनके द्वारा प्रमाणीकरण किया जा रहा है, उनका पीजीएस इंडिया का सर्टिफिकेशन कराया जा रहा है, उसका जो प्रमाण पत्र निकलेगा निश्चित तौर पर उसकी एक वैलिडिटी होगी.''

एफपीओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन

कृषि विभाग के उप संचालक कहते हैं, ये प्राकृतिक उत्पाद हैं, और इनके प्रमाणीकरण का फायदा ये होगा कि इसे खरीदने के लिए एफपीओ भी मददगार साबित होंगे. इससे किसानों को उनके उत्पाद पर जबर्दस्त फायदा मिलेगा. साथ ही इस तरह की खेती को और बढ़ावा मिलेगा.

Last Updated : March 25, 2026 at 2:23 PM IST

TAGGED:

SHAHDOL NEWS
ORGANIC FARMING PRACTICE
MADHYA PRADESH NEWS
AGRICULTURE NEWS HINDI MP
TRADITIONAL FARMING IN SHAHDOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.