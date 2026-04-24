ETV Bharat / state

श्रीनगर चिंतन शिविर में 2047 खेल विजन पर मंथन, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर अरुण साव का तीखा प्रहार

अरुण साव ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरा. इस मुद्दे पर विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा.

Sports Department Meeting in Srinagar
खेल विभाग की श्रीनगर में मीटिंग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 6:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव श्रीनगर में आयोजित केंद्रीय खेल मंत्रालय के तीन दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए रवाना हुए, जहां देश को 2047 तक खेल में वैश्विक अग्रणी बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर देश की आधी आबादी के साथ षडयंत्र का आरोप लगाया. अरुण साव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाने की घोषणा की है.

श्रीनगर में खेल विभाग का 3 दिवसीय चिंतन शिविर

श्रीनगर में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय चिंतन शिविर 24 से 26 अप्रेल तक चलेगा. इस शिविर में रवाना होने के पहले साव ने नवा रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ आगामी समय में खेलों के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों, खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के विषय में विचार-विमर्श किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान (ETV BHARAT)

खेलों के विकास पर होगी चर्चा

साव ने बताया कि तीन दिवसीय शिविर में सभी राज्यों के खेल मंत्री और अधिकारी मंथन कर खेलों के विकास के लिए योजना बनाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, 2047 तक विकसित भारत बनाने का है. 2047 तक हमारा देश, दुनिया में खेल के क्षेत्र में अग्रणी बने, इस लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है. इसका सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेगा.

विधानसभा का विशेष सत्र, निंदा प्रस्ताव करेंगे पेश

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि, 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. सरकार की ओर से विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा. साव ने किहा कि जिस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने देश की आधी आबादी के साथ षड्यंत्र कर उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आएगा. देश की आधी आबादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगी.

विपक्षी दलों के खिलाफ लाएंगे निंदा प्रस्ताव

साव ने कांग्रेस द्वारा खिलाड़ियों को लेकर किए बेबुनियाद सवाल पर कड़ा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पांच साल सत्ता में रहने के बावजूद खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया. उसे सवाल करने से पहले अपना हिसाब प्रस्तुत करने चाहिए. साव ने यह सवाल भी उठाया कि 'पांच साल खिलाड़ियों को खेल अलंकरण तक नहीं दे सके, अब किस मुंह से सवाल कर रहे हैं.'

छत्तीसगढ़ विशेष सत्र पर सियासी घमासान, क्या विधानसभा में लोकसभा पर निंदा प्रस्ताव संभव? महंत ने खड़ा किया सवाल

सचिन तेंदुलकर ने दंतेवाड़ा में मनाया जन्मदिन, छिंदनार में गूंजा Happy Birthday Sachin Sir

TAGGED:

SPORTS VISION 2047
BJP SRINAGAR CHINTAN SHIVIR
केंद्रीय खेल मंत्रालय
श्रीनगर में चिंतन शिविर
DISCUSSION ON SPORTS VISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.