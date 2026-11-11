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'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' किताब में लिखी हर बातें सच हैं. अजय राय

अजय राय ने आज वाराणसी में सोनिया गांधी की लिखी किताब खरीदने के लिए 80 स्टेट किताब की दुकान पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि सोनिया जी जैसा व्यक्तित्व आज इस देश के अंदर किसी का नहीं है. प्रधानमंत्री के पद को ठुकराना किसी के बस की बात नहीं है. 75 साल से ऊपर के हो गए प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि जो भी 75 साल का होगा, वह भारतीय जनता पार्टी से त्याग देगा, हट जाएगा, वो चला जाएगा.

अजय राय ने कहा कि बीजेपी ने कोई फोरम बनाया था, इसके तहत जो 75 साल का होगा मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा. इसी के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम सीनियर लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, लेकिन अपने 75 के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं.



सोनिया ने अपनी किताब में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े पुराने प्रस्ताव का भी जिक्र किया है. उन्होंने इसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जोड़ते हुए आपातकाल के दौरान इसकी योजना बनाए जाने की बात लिखी है.



अजय राय ने कहा कि सोनिया गांधी की किताब से लोग सीखेंगे कि प्रधानमंत्री पद को कैसे इन्होंने दरकिनार किया और देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया. ये सारी चीजें क्रमवार इस किताब में लिखी है. मैं समझता हूं कि इससे देश बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ समझेगा.



अजय राय ने कहा कि इस किताब के लिए लोगों में उत्सुकता है, सेलर्स भी चाहते हैं कि हम भी सोनिया जी की किताब अपने बुक स्टोर में लाएं, शॉप पर लाएं और बनारस के लोगों को उपलब्ध कराएं. इस किताब में परिवार के बारे जो बातें सोनिया जी ने लिखा है, वो फैक्ट लिखा है, क्योंकि वह एक सच्ची और देशभक्त महिला हैं. गांधी परिवार को मैं जानता हूं, सोनिया जी या राहुल जी, ये लोग झूठ नहीं बोल सकते. निश्चित तौर से जो सही बात है. उसको इन्होंने सामने लाया है और जो सही है उसको हम सही कहेंगे.

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