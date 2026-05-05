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आकाशीय बिजली के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा, आरएसएसी में हुआ उच्च स्तरीय वैज्ञानिक विचार-विमर्श

कार्यक्रम में इसरो, NDMA, SDMA और अन्य संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने सहभागिता की.

आरएसएसी में मौजूद विशेषज्ञ
आरएसएसी में मौजूद विशेषज्ञ (Photo credit: राज्य सरकार के मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 9:27 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी), लखनऊ में आकाशीय बिजली से बचाव और उसके प्रभावी न्यूनीकरण के उपायों पर एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक विचार-विमर्श आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में इसरो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA), स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) और अन्य संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने सहभागिता की.




राज्य सरकार के मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संस्थाओं की तरफ से प्रस्तुतियों के माध्यम से आकाशीय बिजली के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इसरो के वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान के लिए ग्राउंड सेंसर के माध्यम से डेटा एकत्र करने और उसे भुवन पोर्टल पर उपलब्ध कराने की जानकारी दी. साथ ही प्रदेश में ग्राउंड सेंसर नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया.

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आकाशीय बिजली से संबंधित सामुदायिक आधारित मूल्यांकन, जनजागरूकता, क्षमता विकास, शोध और प्रबंधन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की गई. उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश में आकाशीय बिजली से निपटने के लिए संस्थागत और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क की जानकारी प्रस्तुत की, साथ ही वैज्ञानिक संस्थानों से अपेक्षा की गई कि आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान से संबंधित सटीक जानकारी एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरल व सुलभ रूप में उपलब्ध कराई जाए.



विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न स्टेकहोल्डर्स ने आकाशीय बिजली से बचाव और उसके प्रभावी न्यूनीकरण के लिए जोखिम क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान पर किए जा रहे कार्यों और सुझावों को भी साझा किया. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा आरएसएसी के अधिकारी और वैज्ञानिक उपस्थित रहे.

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