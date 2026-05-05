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आकाशीय बिजली के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा, आरएसएसी में हुआ उच्च स्तरीय वैज्ञानिक विचार-विमर्श

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी), लखनऊ में आकाशीय बिजली से बचाव और उसके प्रभावी न्यूनीकरण के उपायों पर एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक विचार-विमर्श आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में इसरो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA), स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) और अन्य संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने सहभागिता की.









राज्य सरकार के मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संस्थाओं की तरफ से प्रस्तुतियों के माध्यम से आकाशीय बिजली के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इसरो के वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान के लिए ग्राउंड सेंसर के माध्यम से डेटा एकत्र करने और उसे भुवन पोर्टल पर उपलब्ध कराने की जानकारी दी. साथ ही प्रदेश में ग्राउंड सेंसर नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया.