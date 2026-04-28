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JET नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका को बाहर रखने पर मंत्री नाराज! आदिवासी कल्याण मंत्री ने कहा- थोड़ा बात हुआ है

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में JET यानी झारखंड पात्रता परीक्षा 2026 नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा हुी. इस दौरान JET नियमावली में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं को बाहर करने पर नाराजगी जताई.

कैबिनेट की बैठक के बाद ज्यादातर मंत्री JET को लेकर कांग्रेस कोटे से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की नाराजगी पर कुछ कहने से बचते दिखे. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह JET और भाषा के मुद्दे पर नाराज होकर कैबिनेट की बैठक से निकलीं थीं. इस सवाल के जवाब में काफी पूछने पर राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि "थोड़ा बात हुआ, डिस्कशन हुआ और ज्यादा कुछ नहीं हुआ".

मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में भोजपुरी, मगही, अंगिका और अन्य भाषा को लेकर एक कमेटी बनाई है जो इन भाषाओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट देगी. उसके बाद भविष्य में इन भाषाओं को लेकर कोई फैसला लिया जा सकेगा. फिलहाल अभी JET नियमावली को लेकर जो प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आया था, वह उसी रुप में पारित हो गया.

पूरे मामले पर आदिवासी कल्याण मंत्री ने बहुत कुछ बातें कैमरे के सामने कह दी लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री से इस संदर्भ में कई बार कोशिश करने के बावजूद बात नहीं हो सकी.

क्या है JET और भाषा विवाद

झारखंड में 2026 में आयोजित हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (JET 2026) की नई नियमावली से भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया. इस वजह से इन भाषाओं के अभ्यर्थी JET की परीक्षा नहीं दे सके.